Astuce santé : quelques astuces naturelles pour lutter contre la rage de dents !

La rage de dents vous l’avez sûrement ressenti un jour si vous avez déjà eu à faire avec une carie dentaire. C’est cette douleur lancinante, que l’on ressent au plus profond de ses dents et qui vous fait contracter tous les muscles de votre corps. Aimerez-vous connaitre des astuces pour lutter contre la rage de dents ? Pas de soucis à vous faire. Voici pour vous quelques astuces pour y parvenir.

Utiliser les clous de girofle

Les clous de girofle ont une action antiseptique et antalgique au niveau des dents. Pour arriver à bout de cette douleur, prenez 2 à 3 clous de girofle, ramollissez-les avec votre salive puis mettez-les sur votre dent douloureuse. Serrez légèrement vos dents sur les clous de girofle pour libérer le jus. Progressivement, vous sentirez la douleur diminuer.

Utiliser de l’ail

L’ail, en plus d’être un puissant anti-défectueux, il a également des vertus anesthésiantes et anti-inflammatoires. Pour l’utiliser contre la rage de dents, écrasez 1 à 2 gousses d’ail en pâte. Appliquez cette pâte directement sur la dent douloureuse puis laissez poser 3 voire 5 minutes. Recrachez ensuite l’ail et répétez cette opération plusieurs fois dans la journée. Si vous êtes sensible à l’ail ou si vos muqueuses sont fragiles, ce remède vous est déconseillé.

Faire un gargarisme d’eau salée

L’eau salée a une action astringente et désinfectante qui vient calmer les douleurs et les inflammations. Pour la rage de dents, il vous faut diluer dans un verre d’eau une cuillère à café de sel marin si possible. Faites des gargarismes en prenant une petite gorgée d’eau salée que vous placez au niveau de la région douloureuse. Recrachez l’eau, car elle sera chargée de toxine et de pus et répétez l’opération autant de fois dans la journée.

Utiliser un sachet de thé noir

Le thé noir contient une forte teneur de tanins astringents qui viennent resserrer les tissus de votre gencive et calmer les douleurs et les inflammations. Pour calmer votre douleur dentaire, il vous suffit d’imbiber un coton dans du thé noir chaud et essorez le surplus d’eau. Dès que le coton est tiède, mettez-le sur la gencive et la dent douloureuse et laissez poser ainsi pendant 5 minutes. Répétez cette opération autant de fois dans la journée.

Utiliser de l’huile essentielle de menthe poivrée

L’huile essentielle de menthe poivrée à une action antalgique et désinfectante. Elle agit donc comme un anesthésiant et diminue la douleur. Pour l’utiliser dans le cadre d’une rage de dents, il vous suffit de prendre du dentifrice que vous allez mélanger à 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée.

Appliquez cette pâte sur votre dent douloureuse ainsi que sur la gencive proche de cette dernière. Faites cela tout au moins 2 fois par jour. Cette huile essentielle n’est pas conseillée aux femmes allaitantes ou enceintes encore moins aux enfants.