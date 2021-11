Astuce santé, quelques conseils à adopter pour avoir une alimentation saine et équilibrée !

Vous avez sûrement déjà entendu dire qu’il faut manger 5 fruits et légumes par jour ou que pour être en pleine forme, il faut manger mais aussi bouger. Ce sont de bons conseils que tout le monde devrait observer. Cependant, l’application de ces conseils peut ne pas être facile. Comment vous y prendre ? Nous vous disons tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AmiSaveurs (@amisaveurs)

Mangez moins de viande

Il est vrai que la consommation de viande diminue de plus en plus chaque année. Cependant, cette diminution n’est pas suffisante. Selon l’ANSES, il est conseillé de prendre par semaine, 500g d’agneau, de bœuf et de porc. Pour ce qui est de la charcuterie, 25g par jour est conseillé. Le poisson est beaucoup plus conseillé et alternez entre poisson maigre et poisson gras.

Choisissez les bonnes graisses

La graisse est importante pour l’organisme, mais pas n’importe qu’elle graisse. Les aliments riches en oméga 3 sont à privilégier. Nous avons le saumon, la morue, le maquereau, les huiles de lin, de chanvre ou de colza, les graines de chia, les œufs et le chou.

Limitez la consommation du sucre

Il est conseillé de se limiter à un verre de boisson sucrée ou de jus de fruits par jour. Le mieux, c’est un jus de fruits naturel pour éviter l’apport en sucre de ces produits.

Mangez beaucoup plus de légumineuse

Actuellement, on consomme en moyenne 11g de légumineuse par jour ce qui est un apport très peu pour l’organisme. Les légumineuses sont riches en fibres, en protéines, en minéraux et en vitamines. Elles protègent des cancers, des maladies cardiaques, du diabète. N’hésitez donc pas à manger souvent des pois cassés, des pois chiches, du haricot rouge ou blanc, des fèves ou des lentilles.

Mangez 10 fruits et légumes par jour

Vous aurez compris que le slogan a changé. Avant il s’agissait de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais selon les spécialistes, 5 fruits et légumes de 80g ne font que 400 g par jour. Alors dans ce cas, les données ont changé et il s’agit maintenant de manger 10 fruits et légumes avec une grande proportion de légumes pour limiter l’apport en sucre des fruits. Préférez manger les légumes crus en salade par exemple pour améliorer la digestion.

Prenez du soleil

La vitamine D est très importante pour l’organisme. Il est vrai qu’elle se trouve dans des compléments alimentaires mais pensez à en puiser directement à la source qu’est le soleil. Il vous suffit donc de vous exposer au soleil pour recevoir de la vitamine D dans votre organisme naturellement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Deloste (@deloste)

Diminuez les cuissons fortes

Il est déconseillé de faire cuire les aliments rapidement à haute température. En effet, une cuisson pareille dégrade les oligoéléments et les vitamines contenus dans l’aliment ce qui pourrait également entraîner la création de composants chimiques.

Bougez

Vous n’avez pas besoin de faire des activités intenses. Faites chaque jour de la marche ou montez et descendez des escaliers, faites du vélo. Ces exercices pratiqués tous les jours sont bénéfiques à l’organisme.