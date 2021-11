Astuce santé :  quelques conseils pour bien vous protéger contre le froid !

La période hivernale approche à grands pas avec son lot de fraîcheur. Il est donc important de prévoir à l’avance les vêtements que vous aurez à porter tout au long de l’hiver. Les vêtements que vous aurez à porter pour une sortie ou à l’intérieur de votre maison ne peuvent pas être pareils. Voici quelques conseils pour vous aider à mieux vous protéger contre le froid.

Faites l’oignon

Pour vous protéger du froid, vous devez faire l’oignon, c’est-à-dire que vous devez porter plusieurs couches de vêtements. En effet, plus il y en a plus il y a de couches d’air qui jouent le rôle d’isolant thermique. Le vêtement qui sera en contact avec votre corps doit être en coton. Pour les autres vêtements, si vous êtes de nature frileuse, vous pouvez opter pour de la laine et du cachemire, car ce sont des matières qui sont conçues pour le froid.

Réglez la température de votre intérieur

Le changement de température est néfaste pour le corps. Il vous faut donc régler la température de votre thermostat entre 19 °C et 20 °C. Si vous revenez de l’extérieur ou si vous sortez de chez vous alors que le thermostat est à 27 °C par exemple, pendant que la température extérieure est beaucoup plus basse, vous risquez de dilater vos vaisseaux sanguins et de les resserrer en même temps.

Couvrez les extrémités de votre corps

Si vous voulez réduire la sensation de froid, vous devez couvrir les extrémités de votre corps, dont les pieds et mains, en portant des chaussettes chaudes et des gants. Vous évitez ainsi les engelures et évitez également de dilapider la chaleur que vous devez garder pour vous.

Couvrez-vous la tête

Couvrez-vous la tête et les oreilles. Si elles sont exposées, elles perdent 10 à 30 % de leur chaleur. Si vous voulez vraiment vous protéger du froid, vous ne devez pas les négliger.

Soyez en mouvement constamment

La sensation de froid survient le plus quand on est immobile. Alors, pensez à marcher, sautiller, pédaler. Faites fonctionner vos muscles pour qu’ils produisent de la chaleur pour ainsi éviter de refroidir votre corps.

Prenez soin de votre peau

Pendant la période des grands froids, la peau est tiraillée et a tendance à se gercer parfois. On voit apparaître des rougeurs, des microfissures et des démangeaisons. Pensez donc à hydrater votre peau en utilisant des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains et des produits hydratants pour le corps.

Préférez boire des boissons chaudes

En période de fraîcheur, les boissons chaudes sont les plus conseillées. En effet, l’organisme se déshydrate très vite, et il est beaucoup plus sensible aux infections et aux engelures. Dans ce cas, même si vous ne ressentez pas la soif, vous devez boire les 1,5 litre d’eau recommandée par jour. Prenez cette eau, chaude de préférence pour donner de la chaleur à votre corps. Vous pouvez boire du thé, des tisanes et surtout éviter l’alcool qui donne une fausse sensation de chaleur.