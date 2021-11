Astuce santé : quels sont les bienfaits des graines de courge sur votre santé ?

Les graines de courge ont de puissants bienfaits sur la santé. En effet, elles sont riches en vitamines, en antioxydants, en minéraux et en protéines. Quels sont ces étonnants bienfaits qu’elles apportent à l’organisme ? Nous vous disons tout.

Les graines de courge apaisent les problèmes urinaires

Selon des études, la consommation d’huile de pépins de courge aide à soulager des troubles urinaires y compris l’incontinence. Leur efficacité est due au fait qu’elle fluidifie la circulation des urines ce qui permet d’uriner beaucoup plus facilement, ce qui réduit considérablement les risques d’infections urinaires en tout genre.

Les graines de courge sont riches en antioxydants

Avez-vous déjà entendu parler des super-aliments qui ont une action anticancéreuse sur l’organisme ? Pourtant, aucune preuve scientifique ou étude scientifique qu’il soit super aliment ou pas ne pourrait empêcher apparition ou la propagation du cancer. Encore que les facteurs de risques du cancer ne sont pas dus à l’alimentation.

Par contre, selon certaines études, une bonne alimentation équilibrée et saine pourrait réduire le risque de cancer. En plus, les graines de courge sont très riches en antioxydants. Ces derniers aident l’organisme à éliminer sur les cellules l’effet néfaste des radicaux libres. Notamment chez la femme ménopausée.

En effet, les antioxydants contenus dans les graines de courge protègent la femme ménopausée en réduisant considérablement le risque du cancer du sein. Elles protègent également les femmes pré-ménopausées selon certaines études.

Les graines de courge sont bonnes pour la santé du cœur

Selon certaines études, les graines de courge sont une grande source d’acides gras insaturés et ont en forte teneur l’acide alpha. Cet acide gras insaturé, selon les études effectuées, dans le cadre d’une bonne alimentation saine et équilibrée réduirait considérablement le risque des maladies cardiovasculaires. Toujours dans la recherche de la santé du cœur, les études ont prouvé que l’huile de pépins de courge réduit le taux de cholestérol chez les femmes ménopausées.

Les graines de courge facilitent le sommeil

Le magnésium aide à bien réguler le cycle sommeil-veille. La consommation des graines de courge très riches en magnésium permet donc d’améliorer le sommeil. Si vous avez donc du mal à dormir, la consommation des graines de courge pourrait vous aider à régler ce problème.

Les graines de courge sont bonnes pour la tension

Selon certaines études, les graines de courge ont une action sur la pression artérielle. En effet, grâce à sa teneur en magnésium. Cependant, si vous voulez pouvoir bénéficier des bienfaits des graines de courge sur votre tension, la seule condition est que vous devez être capable d’adopter une alimentation saine et équilibrée.

Les graines de courge régulent le taux de sucre dans le sang

Selon certaines études, la consommation des graines de courge aiderait à réduire le cholestérol et glycémie. En plus, le mélange de graines de lin et de graines de courge réduirait le risque de complications qui sont liées au diabète. Les graines de courge aident les personnes diabétiques à mieux gérer leur glycémie grâce à leurs propriétés régulatrices.