Astuce Shopping : les meilleures astuces pour ne plus se tromper de taille chez Zara !

Qui ne s’est jamais trompé de taille de vêtement en sortant de son shopping ? Peu de personnes peuvent répondre à cette question par l’affirmative. Cette malencontreuse situation est déjà arrivée à plus d’une personne, en rentrant de chez Zara avec des vêtements soit trop petits, soit trop grands. Tik Tok, réseau social des astuces en tout genre, conseils et anecdotes vient de devenir le relai de vidéos qui deviennent rapidement virales à cet effet. Des astuces y sont ainsi dévoilées pour éviter de se tromper de taille.

L’astuce pour distinguer les différentes tailles des vêtements chez Zara

Quand on n’a pas de repère, choisir un vêtement de taille adéquate devient un exercice agaçant et fastidieux. Des astuces en la matière, on en trouve plusieurs sur Tik Tok. Il s’agit de différentes techniques simples à adopter sur la manière de choisir des vêtements de bonnes tailles.

Le compte Offically-outfits à travers une vidéo devenue récemment virale nous montre à cet effet comment distinguer les différentes tailles chez le géant du prêt-à-porter espagnol Zara. En effet, beaucoup de personnes sont sûrement passées à côté de cet indice. Si l’on regarde de plus près les étiquettes des vêtements Zara, on y voit des symboles. Que ce soit sur l’étiquette en carton ou même celles cousues à l’intérieur du vêtement, elles affichent en principe des symboles géométriques : un triangle, un rond et un carré. On en a peut-être l’impression, mais non, ce ne sont pas des représentations de boutons d’un jeu vidéo. À en croire ce compte Tik Tok, ces symboles sont des indicateurs de taille à ne pas négliger.

Choisir en fonction de ces symboles géométriques

Les symboles géométriques susmentionnés permettent de choisir la taille adéquate en évitant ainsi de se tromper.

Le carré symbolise le vêtement taille normal. Il faut le choisir en fonction de vos mensurations.

Le triangle quant à lui signifie le vêtement taille petit, il est alors recommandé de prendre une taille au-dessus si vous vous trouvez plus corpulent.

Enfin, le rond indique la grande taille de vêtements. Il faut donc le choisir retenir seulement quand vous êtes sûr qu’il vous ira convenablement.

Toutefois, cette manière de faire n’est pas absolue, car elle ne fonctionne pas sur tous les vêtements. L’explication est simple. Ces trois symboles sont en réalité le distinguo entre les trois collections de Zara. Le rond représente ainsi la Trafaluc, nom de sa maison-mère. Ensuite, le triangle représente la collection dite « basique ». Enfin, le carré représente la collection femme.

La possibilité de faire également le bon choix pour les commandes en ligne

Le shopping peut se faire tout aussi bien en boutique qu’en ligne. Et trouver la bonne taille en ligne est un peu plus complexe et compliqué. Le site de Zara dispose ainsi d’un onglet « trouvez votre taille » dans lequel il faudra renseigner certains champs pour ne pas se tromper de taille. Il faudra alors indiquer son âge, sa taille, son poids, sa morphologie, etc. La commande est en somme personnalisée en fonction des informations renseignées.