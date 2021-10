Astuce soin du visage : Voici les meilleurs moyens pour lutter contre les tâches brunes !

Résultant du vieillissement de la peau ou de changements hormonaux, les tâches brunes sont naturelles et dénotent d’une hyperpigmentation. Dans le premier cas, elles envahissent le visage, la poitrine et les mains et, dans le second les joues, le front et les lèvres. Ces tâches sont parfois dues à une forte exposition au soleil ou à de l’acné mal traitée. Pour y remédier, vous pouvez faire appel à un dermatologue ou alors utiliser des ingrédients du quotidien comme le citron ou le vinaigre tout aussi efficace.

Le citron

Grâce à ses propriétés anti-oxydantes, le citron agit sur votre peau comme un astringent et un antiseptique. Utilisé de façon efficace, il redonne à votre peau son éclat naturel en éclaircissant les tâches brunes. Pour y arriver, vous devez concocter votre émulsion citronnée. Commencez par mélanger du jus de citron et un peu de sel dans un récipient. Puis, à l’aide d’un coton imbibé, nettoyez les surfaces à désinfecter.

Après avoir laissé sécher, rincez la partie concernée et tamponnez avec une serviette pour essuyer l’eau avant d’hydrater votre peau à l’aide d’une crème. Ne vous exposez surtout pas au soleil durant toute la procédure pour ne pas irriter votre peau. Ce mélange vous permettra d’atténuer vos tâches. Vous pouvez donc l’appliquer durant deux jours successifs pour plus d’efficacité.

Le vinaigre de cidre

Contenant de l’acide acétique, le vinaigre de cidre neutralise les impuretés de votre peau tout en rééquilibrant le pH de cette dernière. Son application est simple et généralement réalisée au coucher. Il suffit de mélanger une quantité équivalente de vinaigre de cidre et d’eau à appliquer sur les zones tâchées avant de les nettoyer à l’eau tiède.

Les fruits et légumes

Infusée dans de l’eau bouillante, la décoction de persil doit être appliquée matin et soir pendant dix minutes avant rinçage pour tonifier votre peau tout en atténuant vos tâches. Il peut être associé à des masques à base de fruit pour une peau plus jeune et aider le renouvellement de vos cellules.

Vous pouvez alors le mélanger à de la papaye, de l’ananas ou de la pomme pour un résultat rapide. Ces fruits contiennent des agents éclaircissant agissant directement sur les piments à éliminer. Il en est de même pour la carotte qui en masque fournit des résultats fulgurants.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un produit du quotidien très efficace. Antibactérien et désinfectant, il n’est pas seulement utile au nettoyage ménager, mais possède également des effets très bénéfiques pour votre peau. Il suffit de confectionner une pâte homogène et fluide avec du bicarbonate de soude et de l’eau.

Appliquez le mélange sur les parties tâchées de votre peau, laissez reposer une quinzaine de minutes pour que le produit agisse. Rincez à l’eau tiède, puis réhydratez votre peau avec une crème adaptée. Cette opération peut être adoptée comme une routine beauté si vous souffrez d’une sévère hyperpigmentation. Toutefois, veillez à ne pas dépasser une application bihebdomadaire pour ne pas déshydrater votre peau.