Astuce soins : Les nouveaux produits bio à adopter pour des soins de qualités !

Pour prendre soin de son corps, vous n’avez pas besoin d’acheter des produits coûteux dans des boutiques cosmétiques. Il existe aujourd’hui de nombreux nouveaux produits bio que vous pouvez fabriquer vous-mêmes pour entretenir votre peau. Quelles sont ces produits ? Comment les utiliser pour un effet visible à court terme ?

Huile préparatrice au soleil, parfumée à la vanille

Un entretien avec ce produit rend votre corps parfumé à la vanille. C’est un excellent choix de bronzage. Composé des caroténoïdes, l’utilisation de cette huile régénère, illumine et veloute votre peau.

La fabrication de ce produit est très simple. Dans un flacon en verre de 50 ml équipé d’une pompe, vous versez d’abord 20 ml d’huile végétale de noyau d’abricot. Celle-ci sera complétée par 20 ml de macérât huileux de carotte et 10 ml de macérât huileux de vanille.

Refermez ensuite le flacon et secouez fortement le mélange pendant une dizaine de minutes. L’usage de cette huile consiste à le passer sur votre corps légèrement humide après votre douche. Patientez-vous quelques minutes avant de vous habiller. Cela pour éviter que le macérât de carotte laisse des traces orangées sur vos vêtements. Ce produit se conserve pendant six mois au minimum.

Baume fouetté coco-cacao

Le baume fouetté coco-cacao est un produit qui fortifie votre peau en profondeur. Il est constitué de beurre de karité et de cacao blanc ; et huile végétale de noix de coco qui rendent sa texture mousseuse et agréable à utiliser. La fabrication de ce baume doit respecter un dosage précis. Versez dans un bol en inox de 120 ml, 40 g d’huile végétale de noix de coco bio et 50 g de beurre végétal de karité bio. Ajoutez ensuite 10 g de beurre de cacao blanc bio en pastilles. Faites fondre à présent ces ingrédients au bain-marie pas trop chaud.

Ensuite, complétez le contenu avec de l’eau chaude. Remuez le mélange jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. Faites reposer votre préparation dans un congélateur pendant une dizaine de minutes. Fouettez-la à l’aide d’un batteur électrique afin d’obtenir une texture mousseuse et aérienne. Versez ensuite tout le contenu dans un pot sec pour une meilleure conservation. Ce produit peut être utilisé pendant une durée de trois mois.

Huile après-soleil apaisante au calendula

Pour préparer cette recette vous aurez besoin de principalement de :

20 ml de Macérât huileux de millepertuis bio

60 ml de Macérât huileux de calendula bio

35 gouttes d’Huile essentielle de lavande aspic bio

20 ml de Macérât huileux de carotte bio

De même, il vous faut un flacon à pompe d’une capacité de 100 ml. Nettoyez et désinfectez correctement le cadre de préparation ainsi que les ustensiles. Versez ensuite les différents ingrédients dans le flacon, de préférence en verre. Vissez à présent la pompe et secouez le mélange pendant environ 15 minutes.

Après l’application de cette huile, il est déconseillé de vous exposer au soleil pendant les 12 prochaines heures. De même, l’usage de cette recette est interdit aux enfants, aux femmes allaitantes ainsi qu’aux femmes enceintes.