Astuce soins : Lutte contre le cancer du sein, l’industrie de cosmétiques se lance dans la lutte !

Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer de sein est là. Les marques de cosmétiques et diverses sociétés vont marquer leur soutien et leur engagement à la cause. Alors que la plupart d’entre elles vont verser des dons en espèces aux différents organismes de lutte contre la tumeur mammaire, la marque « Même » s’ingénie également proposer des soins spécifiques aux victimes.

Une gamme variée de produits en soutien aux victimes du mal

Afin d’apporter davantage son soutien à toutes les femmes dans leur combat de tous les jours contre cette maladie, la marque de cosmétique « Même » s’est engagée à verser durant toute l’année, 1 % de son chiffre d’affaires à Unicancer. Ce don annuel versé au réseau français des centres de lutte contre le cancer fait également intervenir la reconstruction de l’image de soi des victimes, après l’épreuve.

Outre ce soutien financier qu’apporte l’entreprise française de cosmétique, elle propose aussi une gamme variée de produits vendus en pharmacie et qui aident à combattre le cancer du sein. Entre autres produits, on retrouve notamment une brume qui sert à apaiser le cuir chevelu. Cette dernière est composée de 88 % d’ingrédients d’origine naturelle. Elle est particulièrement précieuse lorsque la perte de cheveux due aux traitements consécutifs occasionne des démangeaisons et des irritations.

Il existe également un crème visage et une autre destinée au corps, une BB crème, une huile lavante ainsi qu’une pommade démaquillante fabriquée à base d’une combinaison d’huile d’amande douce, d’huile de noix de coco et cires naturelles. En outre, pour aider à soulager les sensations de brulures et d’inconforts des syndromes de pieds-mains dont sont parfois victimes les patients ayant subi un traitement anticancéreux, « Même » propose des solutions. La marque met sur le marché, des gants et des chaussons de soins garnis d’ingrédients apaisants dont le gel d’aloe vera, d’huile d’amande douce et du beurre de mangue.

De jeunes rescapées aux services des victimes

Judith Levy et Juliette Couturier, toutes deux touchées de près par le cancer du sein sont à l’origine de la marque de distributions de produits de beautés qui aident à combattre la maladie. En 2017, les deux jeunes ont développé grâce à leur collaboration avec des oncologues et des onc-dermatologue, cette gamme de produits de soins avec des formules prenant en compte 92 % d’ingrédients d’origine naturelle. « Le format en cosméto-textile est ultra pratique à utiliser et permet une action en occlusion qui renforce l’efficacité du sérum », ont expliqué les jeunes créatrices sur un de leurs produits.

Par ailleurs, en dehors des produits pour le soin et les cheveux dont les prix sont à portée de tous, « Même » met à disposition, du maquillage correcteur et des produits pour les ongles. La dernière création de la marque est un sérum revitalisant qui permet de provoquer et d’accélérer la repousse des cils et des sourcils après une chimiothérapie.

Enfin, toujours dans la lutte contre le cancer du sein, la marque LPG endermologie propose elle aussi, une gamme limitée de produits vertueux. Le booster de vitalité Endermonutri notamment, dont la vertu est de stimuler les performances physique et mentale, de réduire la fatigue et de renforcer le système immunitaire.