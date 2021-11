Astuce style : comment choisir ses vêtements selon sa morphologie ?

La mode aujourd’hui, c’est de porter des vêtements qui épousent vos formes. Non pas des vêtements trop amples ou trop serrés. Pour bien s’habiller, il faut porter des vêtements en fonction de votre morphologie. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, les lignes qui suivent vous aideront.

Femme ronde, plus besoin de mouler le ventre pour vous faire oublier votre embonpoint

Si vous êtes rondes, laissez de côté les petits hauts qui épousent de trop votre corps. Ces habits ne font que montrer de plus vos bourrelets et votre ventre. Pour mieux vous habiller si vous avez du ventre il vous faut :

Trouver les bonnes pièces

Si vous voulez porter des tops, vous devez miser sur des tops aux coupes un peu amples ou aux coupes droites que vous pourrez porter sur votre jupe ou votre pantalon. Si votre ventre n’est pas si gros que ça, vous pouvez opter pour des hauts ayant un grand volant en bas du modèle.

Bannir les vestes courtes et les tops courts

Les vestes courtes ou les tops courts ou cintrés ou qui sont légèrement moulants ne vont faire qu’accentuer vos formes et faire ressortir vos bourrelets.

Hanches larges ? Comment vous mettre en valeur ?

Si vous avez une culotte de cheval ou des hanches rondelettes, vous ne pouvez pas vous permettre de porter les mêmes pantalons ou jupes, short ou des robes comme tout le monde. Pour vous mettre en valeur, vous devez choisir les bonnes pièces. Pour ce faire, vous devez dissimuler un peu vos hanches généreuses en évitant de porter les vêtements taille haute ou de taille basse. Ils augmentent plus le volume au niveau de vos courbes.

Optez pour des pantalons classiques qui ne vont pas amplifier vos formes. Pour les jupes, misez sur les jupes évasées vers le bas faites ainsi pour les robes. Si vous n’aimez pas ce style, optez donc pour les coupes fluides et droites autant pour les robes, les jupes, que pour les pantalons.

Choisissez bien vos lingeries

Tout comme les vêtements, vous ne devez pas porter des sous-vêtements petits ou qui vont vous compresser si vous avez des rondeurs. Rendez-vous dans une boutique de lingerie, cherchez à connaître votre taille de soutien-gorge et de dessous et prenez ce qui va avec votre morphologie.

Quelle matière de vêtements en fonction de votre morphologie ?

Si vous avez des rondeurs, les vêtements moulants comme le lycra, le stretch, ne sont pas du tout adaptés à vous. Ils ne feront que s’étirer sur votre corps tout en accentuant vos rondeurs et vos bourrelets. Le mieux c’est d’opter pour des tissus fluides, comme le lainage fin à la mi-saison, le coton à porter en tout temps et les mailles moyennes et non XXL que vous pouvez porter en hiver. Ces dernières en XXL vont juste amplifier le volume de vos courbes. Le tweed en all over ou le velours est également à éviter.