Astuces beauté : comment avoir une peau toujours belle ?

Notre peau est exposée à des agressions externes à savoir : la pollution, la température et microparticules. Mais, les seuls apports d’un lait de beauté ne suffisent pas pour se protéger des conséquences de ces agressions. Comment donc procéder pour avoir et garder dans le temps, une belle peau ? Voici les astuces qu’il vous faut.

Connaitre avant tout la nature de sa peau

Pour combattre durablement les imperfections de son teint, il est absolument indispensable d’adapter un traitement de beauté routinier à son type de peau. La première résolution consiste donc à savoir si sa peau est de type mixte, gras ou sec.

C’est bien après qu’il faut se focaliser sur les défauts à corriger. Ça peut être les rides, les acnés ou même les taches de soleil. Ces diagnostics posés, il est maintenant possible de choisir son produit nettoyant, son sérum et sa crème, susceptibles de corriger les imperfections sans conséquence.

Bon à savoir : certains salons de beauté accordent des diagnostics gratuits pour vous permettre de simplifier le choix du produit convenable. Tenez-en compte pour choisir votre salon de beauté.

Miser sur le massage de visage

Le maintien de la santé de l’épiderme nécessite sa tonification. Et, l’une des techniques infaillibles pour relâcher les traits, distancer les rides et illuminer le teint est de pratiquer l’automassage du visage. Comment procéder ? Chaque matin, au moment de passer votre crème, utilisez vos pouces pour créer des mouvements de l’intérieur vers l’extérieur des pommettes. Sur les joues et au niveau du front, vous pouvez exercer de légères pressions comme des petits pincements pour provoquer les petites circulations.

Ne écarter aucune portion du visage

La peau du visage ne vieillit pas de la même façon au niveau de toutes les parties . Par exemple, les cernes (contour des yeux), le cou et l’arc de cupidon logé entre le nez et la bouche possèdent une peau fine, qui nécessite qu’on s’attarde sur leur traitement. Ceci ne consiste pas à concentrer davantage de crème sur ces parties, mais de procéder plutôt à des massages doux et prolongés.

Dans la mesure du possible, vous pouvez chercher un produit spécifique qui leur convient. Pour gagner le pari, vous pouvez miser sur un accessoire de massage électrique pour les zones sensibles ou simplement utiliser une pierre en jade.

Faire recours au gommage de la peau

Pour une peau éclatante et rajeunie, les apports du gommage sont indispensables. Cette technique permet d’éliminer les cellules mortes tout en favorisant la régénérescence du derme en beauté. Le gommage encore appelé geste « belle peau » doit être fait deux fois par semaine. Il faut surtout tenir compte du type de peau.

Adapter son alimentation

La corrélation entre une alimentation saine et la beauté de la peau est connue depuis toujours. Mais il ne s’agit pas de suivre exclusivement les recettes offertes par les amis ou les conseils qui paraissent un peu radicaux. Le conseil à ne pas contourner est de boire de l’eau en quantité tout en évitant l’alcool.

Préférez également les crudités sans modération, car ils contiennent des fibres et des vitamines. Et, écartez les plats trop gras. Les légumes comme l’abricot, le melon ou les poivrons rouges aideront à ressortir l’éclat de votre peau et sublimer le bronzage.