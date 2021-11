Astuces beauté : quel est cet accessoire de beauté qui illuminera tous les regards cet hiver ?

En matière de mode comme de beauté, les tendances évoluent, vont et viennent en fonction de la créativité humaine et des préférences du marché. Et en cette période d’automne hiver, un accessoire du passé fait un retour fracassant. Très populaire dans les années 2000, le maquillage des yeux à strass est en train de s’imposer comme une des grandes tendances make-up de cette saison. Découvrons donc de quoi il s’agit réellement et comment cela peut réussir à vous sublimer dans les semaines à venir.

Le strass, un maquillage d’inspiration disco

Durant les saisons précédentes, les teintes douces et le pastel faisaient souffler un vent de naturel et de romantisme sur la beauty sphère. Mais la tendance tire aujourd’hui vers un maquillage plus affirmé.

Les strass sont en effet des verres imitant des gemmes, s’inspirant des années disco, lorsque « le maquillage était outrageant mais élégant avec des looks très festifs », selon le make-up artist Enzo Fournier. Sur les yeux, ce maquillage semble copier les multiples couleurs étincelantes de la boule à facettes, pour un look tapant à l’œil.

Toutefois, le make-up artist insiste sur le fait que le total look strass est à éviter, c’est-à-dire que beaucoup trop de strass n’est pas de très bon goût. Il faut donc s’assurer d’avoir une main légère, pour une apparence sobre et chic.

Les yeux à strass, une tendance à suivre pour les fêtes

Avec son caractère attrayant et parfois même considéré comme extravagant, il est évident que le maquillage à strass n’est pas à adopter tous les jours. Ce look brillant, misant sur l’éclat de faux cristaux ne convient donc pas à toutes les occasions.

En revanche, il est parfait pour les occasions de fêtes. Vous pouvez donc l’utiliser pour Noël ou le jour de l’an. Les cadres festifs dans lesquels on a vu des stars comme Dua Lipa, Ella Emhoff ou Chiara Ferragni arborer ce maquillage en sont également des illustrations parfaites.

La technique pour mettre des strass sur ses yeux

À vue d’œil, ce maquillage donne l’air d’être assez compliqué à réaliser. Mais en réalité, on a juste besoin d’un peu de colle à faux-cils et d’une pince à épiler, afin de placer facilement les strass et réussir le make-up des yeux.

Toutefois, au moment de déposer les strass au niveau des yeux, il est important d’être concentré. Pour éviter toute déconvenue, il faut aussi adapter le nombre de strass à coller en fonction de votre dextérité. Pour le maquillage, il faut procéder strass par strass. Il suffit de déposer un soupçon de colle à faux-cils derrière le strass et de le placer contre votre peau, à l’endroit souhaité grâce à la pince à épiler. Appuyez ensuite sur la peau durant quelques secondes, le temps que le strass se fixe. Enfin, il faut retirer la pince avec douceur. Faites de même pour le reste des strass à coller.

Comment bien retirer les strass ?

Après s’être maquillé les yeux aux strass, il est essentiel de bien les retirer pour ne pas abîmer votre peau. Le lait démaquillant et le coton sont à oublier. La meilleure technique est l’utilisation d’une huile démaquillante et un peu d’eau, pour décoller le maquillage en douceur.