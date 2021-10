Astuces bien-être : voici 5 façons simples de soulager un mal de dos !

Le mal de dos fait partie des problèmes les plus récurrents chez la majorité des gens. Un tel problème peut provenir d’un autre mal, d’une activité physique spécifique ou encore d’une longue période passée dans certaines positions. Il n’est cependant pas nécessaire de s’affoler pour un tel état de choses. Puisqu’il existe plusieurs moyens accessibles à tous pour y remédier. Voici 5 méthodes simples qui vous aideront à soulager un mal de dos.

Un massage

Le massage est une pratique presque aussi vieille que le monde. Il s’emploie dans toutes les cultures de ce monde pour des résultats divers. Parmi les maux auxquels le massage peut remédier, il y a le mal de dos. Pour obtenir une plus grande efficacité du massage, il faudra le faire à base d’huiles essentielles. Vous pouvez vous procurer une de ces huiles dans un point de vente ou la concocter à la maison.

Vous pouvez commencer par mélanger une goutte d’huile de Gaulthérie avec 4 gouttes d’une huile végétale que vous prendrez le soin de choisir. Vous pouvez utiliser de l’huile d’amande douce, de l’huile d’argan ou encore du lait pour le corps. Vous allez procéder au massage lombaire à quatre reprises quotidiennement jusqu’à ce que l’amélioration se fasse sentir. Cette huile n’est cependant pas à utiliser pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Elle est également proscrite d’usage pour les personnes qui souffrent d’asthme, d’eczéma, d’ulcère et de hernie hiatale.

Un cataplasme

La chaleur est un atout efficace contre les différents types de douleur. Il faut donc opter pour un cataplasme chaud afin de combattre le mal de dos. Vous allez donc réaliser un cataplasme chaud d’argile verte que vous allez appliquer sur la partie douloureuse. Il s’agit d’une méthode très efficace et très appréciée.

La posture de l’enfant

La posture de l’enfant est une position qui s’apparente à une posture de yoga mais qui est relativement plus facile à faire. Il vous suffit de vous allonger sur le dos et de replier le buste sur vos jambes. Vous allez ensuite tendre vos bras vers l’avant en les gardant relâchés. Vous maintenez la posture pendant 30 secondes, vous vous relevez en prenant appui lentement sur le dos avant de reprendre la même posture.

La posture des genoux sur le torse

La posture des genoux sur le torse est une position à la fois très facile et efficace. Il vous suffit de vous allonger sur le dos et de replier les genoux sur le torse en les maintenant avec les mains. Vous y restez pendant 30 secondes ou une minute avant de vous relever et de reprendre. Tout ceci en expirant profondément.

La bascule du bassin

La bascule du bassin est une sorte d’étirement qui sert à détendre le dos et à soulager la douleur. Vous repliez vos genoux en étant allongé sur le dos et vous glissez vos mains dans le creux des lombaires. Vous aplatissez vos mains avec votre dos et vous restez dans cette position pendant 5 ou 6 secondes. Vous tendez votre bassin vers le haut et vous l’étirez pendant 5 ou 6 secondes également. Vous faites l’exercice 5 ou 6 fois à la suite pour permettre au dos de ressentir l’effet des mouvements.