Astuces cheveux : comment faire pousser vos cheveux et les garder longs !

Les cheveux constituent un grand atout de beauté et de séduction lorsqu’ils sont bien entretenus. Un entretien qui doit notamment favoriser et permettre le maintien de leur bonne croissance. C’est en cela donc que certaines astuces pour avoir des cheveux plus soyeux et plus longs s’avèrent importantes pour une meilleure mise en valeur de votre touffe capillaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ✨ 𝓨𝓮𝓵𝓲𝔃 ✨ (@yeliz_rosa)

Utilisez des shampoings mélangés à des huiles essentielles

Obtenir une chevelure longue, fine et douce fait partie des principales qualités recherchées par bon nombre de personnes. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est essentiel de choisir des soins et des produits adaptés à votre type de cheveux.

Dans cette gamme de produits, le shampoing se place en tête de liste. Ce produit démontre son utilité en traitant, en nourrissant et en purifiant vos cheveux de type gras, secs ou même crépus.

L’utilisation du shampoing s’avère encore plus efficace lorsqu’on y ajoute des huiles essentielles. Ce mélange a un effet poussé sur la santé et la texture de votre chevelure. Ainsi donc, pour sublimer vos cheveux, ajoutez désormais quelques gouttes d’huile essentielle au contenu de votre boîte de shampoing.

Les huiles essentielles naturelles telles que le citron, le laurier ou la bergamote assainissent efficacement vos cheveux. Vous pouvez également faire recours à d’autres huiles de qualité sur le marché en prenant conseil chez votre coiffeur.

Brossez-vous régulièrement les cheveux

Un coup de brosse par moment est d’une utilité incontestable pour le bon état de vos cheveux. Ne déployez néanmoins pas une forte énergie durant le brossage de peur de perdre un grand nombre de vos cheveux. Allez-y plutôt en douceur et avec soin.

En effet, brosser vos cheveux vous permet de vous débarrasser des vieux cheveux, des cellules de peau morte, des produits accumulés et des résidus. Cela vous permet également de renforcer et de rendre moins secs vos cheveux. La facilitation de la circulation sanguine est aussi un des avantages du brossage.

Buvez beaucoup d’eau et hydratez régulièrement vos cheveux

Les pellicules constituent sans doute l’un des premiers ennemis pour la santé et la bonne pousse de vos cheveux. Le moyen le plus simple de les combattre est de boire assez d’eau. Une hydratation conséquente est aussi très importante pour votre cuir chevelu.

En dehors de l’eau consommée, le lavage fréquent à l’eau de vos cheveux est donc tout autant recommandé.

Adoptez une meilleure alimentation pour les cheveux

Une très bonne alimentation stimule également la pousse de vos cheveux et les rend plus éclatants.

En effet, les aliments riches en protéines comme le soja, la viande, les haricots, les œufs favorisent la croissance des cheveux et les rendent plus beaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S O L È N E • S R N G (@slnxo_)

Séchez efficacement vos cheveux après vos bains

Il a été prouvé que les cheveux à l’état humide sont plus fragiles. En réalité, l’eau abîme facilement les cuticules des cheveux. C’est pourquoi après chaque bain, il serait mieux de sécher le plus tôt possible vos cheveux.

La façon naturelle n’est pas toujours efficace et cela expose plus longtemps les cheveux à l’humidité. L’usage d’une serviette ou d’un séchoir électrique est alors plus indiqué.