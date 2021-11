Astuces cuisine : quelques recettes simples à réaliser en hiver pour se réchauffer autour d’un plat !

En hiver, tout ce dont on a envie, c’est de se mettre sous la couette et se cocooner. Qui pense réellement à passer des heures dans la cuisine en ce moment ? Et pourtant, il va bien falloir manger et ce n’est pas une raison pour préparer un repas qui n’est pas de bonne qualité. Vous pouvez préparer de simples repas sans pour autant vous peiner. Si vous ne savez pas comment ou quels types de recettes réaliser, nous vous donnons quelques astuces.

Salade de topinambour à la noisette et au persil

Une bonne entrée réchauffe toujours le corps avant de passer aux plats de résistance. Voici comment préparer votre salade.

Ingrédients pour la salade

Huile d’olive ;

½ citron ;

Une poignée de noisette décortiquée ;

500 g de topinambour frais.

Ingrédients pour le pesto

25 g de noisettes ;

Sel ;

25g de persil ;

1 gousse d’ail ;

8 cl d’huile d’olive ;

Poivre.

Préparation

Préchauffez votre four à 180 °C. Passez ensuite au nettoyage des topinambours et coupez-les en épaisses rondelles de ½ c d’épaisseur. Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive, poivrez et salez puis enfournez pour 25 à 30 min. Mélangez bien à mi-cuisson.

Pendant qu’elle cuit, préparez le pesto. Commencez par bien rincer et sécher le persil. Faites les mixer avec un peu de noisettes, du sel, du poivre et une demi-cuillère à café de sel. Mixez bien jusqu’à obtenir une texture homogène. Épluchez et hachez l’ail puis ajoutez au pesto. Concassez le reste des noisettes pour donner du croquant à votre salade. Votre préparation prête, vous pouvez servir.

Gâteau de pomme de terre aux petits lardons et aux herbes

Un gâteau à déguster devant un film. Pour préparer ce gâteau, voici comment vous y prendre.

Ingrédients

2 œufs ;

Sel ;

1 gousse d’ail ;

125 g de petits lardons taillés en allumettes ;

2 cuillères à soupe de farine ;

3 brins de persil ;

1 échalote ;

½ kg de pommes de terre ;

3 brins de cerfeuil ;

50 g de beurre ;

75g de fromage râpé ;

10 brins de ciboulette ;

Poivre moulu ;

Préparation

Pelez et lavez les pommes de terre. Râpez-les ensuite dans un grand saladier et réservez. Pelez l’ail et l’échalote et mettez-les dans un mixeur avec les herbes que vous aurez au préalable hachées finement, puis mixez. Versez ensuite le mélange obtenu dans le saladier avec la farine, les œufs, le fromage et les petits lardons.

Poivrez et salez puis mélangez bien. Dans une sauteuse à bords hauts, faites fondre le beurre. Versez-y le contenu de votre saladier puis commencez à faire cuire à feu bien chaud pendant 5 min. Baissez le feu, couvrez la sauteuse et laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes.

Dans un grand plat, retournez votre gâteau et remettez-le dans la sauteuse pour faire dorer l’autre côté. Recouvrez la sauteuse et laissez cuire pendant 20 minutes. Surveillez la cuisson pour qu’elle ne brûle pas. Si besoin, ajoutez de la matière grasse.