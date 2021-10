Astuces cuisine : voici les meilleurs moyens pour réussir sa salade en toute saison !

La salade est un mets apprécié par beaucoup de personnes. Elle contient tout un ensemble de saveurs et se caractérise par différentes façons de la préparer. Réussir à faire un bon plat de salade n’est pas aussi banal que certains pourraient le penser. Seule la connaissance de quelques astuces peut vous y aider. Il suffit juste de les connaître et de les mettre en pratique.

La connaissance des saisons pour une salade réussie

Il est capital de connaitre les saisons lorsque vous voulez mettre des fruits et des légumes dans votre salade. Les ingrédients à utiliser en été sont donc forcément différents de ceux à utiliser en hiver, ce qui change la composition de la salade.

En été par exemple, les courgettes crues, les tomates, les aubergines, la myrtille et les framboises sont à privilégier, pour un résultat acidulé. Les asperges vertes, la carotte et les haricots, sont adaptés pour le printemps. Pour les saisons froides, potimarron, champignons, pomme et poire sont une bonne option. Mais peu importe la saison, les feuilles de la salade doivent être de préférence bien vigoureuses, non flétries et sans tâches.

Au-delà de la connaissance des saisons, il faut aussi éviter de choisir sa salade au hasard. Un bon moyen de réussir sa salade est de le choisir selon ses goûts et aussi selon les plats avec lesquels vous souhaitez l’accorder.

L’ajout de céréales et de protéines

Céréales et protéines permettent d’avoir un repas complet, il est donc important de songer à les ajouter. Pour les céréales, on y pense rarement, mais elles ont tout à fait leur place dans une salade. Leur apport nutritionnel en fibres et en vitamines est non négligeable. Ainsi, pour avoir un résultat équilibré, 2 à 3 poignées de quinoa, de lentilles ou de sarrasin ne feront pas de mal. Même des céréales comme le riz ou les pâtes peuvent être utilisées.

Les protéines sont aussi nécessaires à ajouter pour une bonne salade. Elles peuvent être d’origine végétale ou animale. Chiffonnade de jambon ou poulet grillé peuvent ainsi servir. Vous pouvez aussi opter pour un ou deux œufs pochés. Il y a également la possibilité d’ajouter des poissons comme le saumon, les crevettes et les rillettes. Quant aux végétariens, tofu, boulettes de légumes et fallafels pourront faire l’affaire.

Le recours à une sauce et à un topping

Faire une salade sans sauce, c’est hypothéquer le goût de ce mets. On sait tous que la vinaigrette est incontournable dans une salade, mais là, il ne s’agit pas de ça. Il s’agit plutôt d’une sauce un peu plus douce, qui viendra compléter la vinaigrette afin de sublimer les autres ingrédients. Le yaourt grec, par exemple, est une option intéressante à cause de son goût neutre et de sa texture onctueuse en bouche.

Le terme topping signifie simplement garniture. Ces petites gourmandises sont importantes à ajouter, en fin de préparation, pour prolonger le plaisir. Vous pouvez donc opter pour des fruits coupés ou entiers comme des raisins secs, des grenades ou des morceaux d’avocat.