Astuces déco : ces idées simples, mais originales qui donneront du cachet à votre demeure !

Vous venez d’emménager dans une nouvelle maison ou celle que vous habitez semble vieillotte et vous voulez des idées de décoration pour rendre votre demeure magnifique. Sachez qu’il existe une panoplie d’astuces que vous pouvez utiliser pour métamorphoser votre habitation selon vos goûts.

View this post on Instagram A post shared by Deco.cf Art de Sublimer (@deco.cf)

Le style de décoration

Pour démarrer les travaux de décoration de votre demeure, il y a certains choix que vous devez faire au préalable, notamment le style du décor. En réalité, tous les autres éléments qui entrent dans le cadre d’une décoration dépendent du style que vous avez choisi.

Il existe trois types de styles : classique, moderne, contemporain, rétro ou vintage. Avant d’opter pour un style, il faut prendre en compte vos préférences. Chaque style de décoration offre ses spécificités. L’avantage de cette idée est qu’elle vous permet de connaitre avec précision les matériels que vous devez utiliser dans le cadre du décor.

View this post on Instagram A post shared by Mobilis-immo (@mobilisimmo_com)

La décoration du salon

Dans une maison, le salon est la pièce principale. C’est l’endroit commun où tous les membres de la maison se réunissent. C’est aussi la pièce dans laquelle vous recevez les invités. Tous ces éléments font d’un salon un point privilégié de votre cadre de vie. Compte tenu de sa grande taille, cette pièce offre assez de liberté pour appliquer plusieurs termes décoratifs. Mieux, vous pouvez personnaliser le plan décoratif.

La couleur idéale pour le salon

Du fait de la place qu’occupe un salon dans une habitation, certaines couleurs sont particulièrement privilégiées. D’entrée, sachez que le blanc est la couleur par excellence qu’il faut choisir pour un salon. Elle s’adapte à toutes les autres couleurs pour offrir un aspect original.

En revanche, il faut éviter les couleurs sombres. Elles ont tendance à minimiser l’effet de la décoration. Privilégiez plutôt les couleurs claires ou à la limite, les couleurs légèrement sobres qui s’adaptent au style de décoration choisi. Par exemple, vous pouvez opter pour les couleurs telles que le bleu, le beige, le vert, le gris ou le violet.

Le choix du mobilier

Les meubles vétustes ne font pas bon ménage avec un décor nouvellement réalisé. Si vous voulez donc sublimer votre salon, vous devez absolument changer votre ancien mobilier et le fait remplacer par de nouveaux meubles. Choisissez les meubles qui sortent de l’ordinaire.

Pour cela, vous devez prendre en compte leur design et leur style. Plus le mobilier est attrayant, plus il offre au salon un décor original. Toutefois, privilégiez un mobilier qui s’accommode à la taille de votre salon afin d’éviter que la grandeur de ces meubles limite la libre circulation dans la pièce.

La décoration de la chambre

Bien que la chambre soit une pièce à statut privée, sa décoration mérite une attention particulière. La chambre est un endroit qui offre une relaxation et un bon repos. Par conséquent, les termes décoratifs choisis doivent s’adapter à cette réalité.

La couleur à appliquer est l’un des éléments importants. Vous devez préférer une couleur sobre qui ne dérange pas votre sommeil une fois en contact de la lumière. Cependant, cela ne vous empêche pas de prendre en compte vos préférences.