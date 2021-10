Astuces déco : comment pouvez-vous donner de la vie à votre intérieur avec la couleur terracotta ?

Pour ceux qui hésitent encore à déterminer la couleur de peinture idéale pour un changement de décoration intérieure, la couleur terracotta s’affiche comme l’une des teintes les plus en vogue cette saison. S’inspirant des couleurs de la terre cuite, la terracotta symbolise le lien solide entre le foyer et la terre ayant servi de matériau de construction pendant bien longtemps. Elle permet à l’arrivée d’obtenir un résultat des plus intéressants.

Utiliser peinture de couleur terracotta pour les décorations intérieures

Pour faire rayonner le sol, les murs et mêmes les objets nous entourant, la couleur terracotta est l’une des plus indiquées en raison de son aspect visuel qui sort de l’ordinaire. Rappelant les voyages en région méditerranéenne, cette couleur est propice pour les personnes désireuses d’apporter un peu d’originalité à leurs maisons.

Cette nuance est surtout appréciée pour sa capacité à conférer une certaine authenticité et à donner plus de valorisation à l’espace. Elle peut être utilisée comme couleur de peinture pour des espaces comme le salon, la chambre, la terrasse ou la cuisine.

Associer la terracotta à d’autres nuances pour plus de vie

En raison de ses nuances naturelles, la couleur de la « terre cuite » arrive parfaitement à se marier à d’autres couleurs. Vous pouvez donc essayer plusieurs combinaisons, en fonction du résultat recherché.

Pour un intérieur doux et apaisant, la combinaison avec le blanc est souhaitée. Cela a aussi le mérite d’agrandir visuellement l’espace limité. À côté, la combinaison avec le vert donnera un look exotique et sauvage. Cela sera d’autant plus visible si un contraste entre un mur terracotta et des plantes vertes est créé.

Pour une décoration très réconfortante et chaleureuse, il faut faire l’agencement terracotta et rose. Vous adoucissez ainsi le décor de votre salon ou chambre. La terracotta peut en outre se marier à d’autres couleurs comme le jaune, le noir et les nuances de couleur métal.

Utiliser des rideaux et stores en couleur terracotta

En effet, les rideaux et stores font partie intégrante des accessoires de décoration. Ils doivent donc naturellement être en conformité avec l’aspect général de votre cadre intérieure. Les rideaux et stores, qu’ils soient occultants ou des voilages en dentelles, leur utilité est complétée par un rôle décoratif. Lorsqu’ils sont en couleur de terre cuite, le décor devient alors chic et décontracté.

Recourir au besoin au papier peint de couleur terracotta

Comme alternative à la peinture, le papier peint est également une solution de choix pour redonner de l’éclat à vos murs. De grandes marques comme Season Paper, Au fils des couleurs, Cole and Son, proposent un large éventail de ces papiers peints. Il existe ainsi différentes façons de les substituer à votre peinture murale.

Quel style d’aménagement adopter avec la couleur terracotta ?

La teinte terracotta s’intègre facilement à tout type d’intérieur, en apportant une touche réconfortante, chaleureuse et dynamique. Elle peut par exemple être adoptée dans une pièce décorée dans le style bohème afin de compléter une ambiance inspirée des voyages et du mode de vie nomade.