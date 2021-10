Astuces économie : voici les petits gestes pour réduire considérablement votre facture d’électricité !

Chaque année, le budget d’électricité de chaque foyer s’élève à des milliers d’euros. L’année qui suivra, en 2022, les prix des factures d’électricité risquent d’augmenter encore plus. Si vous cherchez les divers moyens pour pouvoir faire baisser le prix de vos factures, il y a bien de simples gestes que vous pouvez faire chaque jour. Quels sont ces gestes ? Nous vous disons tout.

Quelques habitudes à prendre en compte pour ne pas payer une facture chère

Il y a plusieurs moyens pour vous permettre de payer une facture moins chère à chaque fin du mois. Pour cela, vous devez prendre à cœur certains gestes et les appliquer au quotidien.

Faire des économies dans la cuisine

Souvent c’est à la cuisine que nous consommons le plus d’énergie. En effet, tout se fait maintenant avec l’électricité. On prépare la nourriture sur des plaques électriques, on fait du café, on réchauffe les aliments au micro-ondes, etc. Sans oublier les ateliers gâteau où il faut utiliser les robots.

Il vous est tout de même possible de diminuer la facture de votre électricité en diminuant la quantité d’énergie que vous consommez. Prenez le cas du micro-onde et des plaques chauffantes. En ce qui concerne ces dernières, vous pouvez aisément éteindre le feu sous votre cuisson avant qu’elle ne se termine. Car même après avoir coupé l’électricité, les plaques chauffantes restent encore assez chaudes pour vous permettre de finir votre préparation.

Dans le cas du micro-onde, vous devez vous poser la question de savoir si vous êtes vraiment obligés de chauffer cet aliment avant de le manger. La commande de pizza est venue, mais elle n’est plus très chaude. Êtes-vous obligés de la faire chauffer avant de manger ?

Les heures creuses font économiser de l’argent

Aux heures creuses, le coût de l’électricité par rapport au coût normal peut baisser d’au moins 40%. C’est donc le meilleur moment pour vous d’utiliser vos appareils électriques. Le tarif réduit vous permettra de payer beaucoup moins à la fin du mois.

Apprenez à éteindre quand vous sortez

Pensez à éteindre les lumières ou tout autre appareil que vous n’utilisez pas vu que vous serez absent avant de sortir. En effet, le fait de laisser les lumières, le chauffage et d’autres appareils comme la télévision branchés, consomme toujours de l’énergie. Ainsi, en éteignant tout avant de sortir, vous faites beaucoup d’économie sur vos factures annuelles.

Choisissez les cycles non gourmands pour vos sèche-linge et machines à laver

Les machines à laver et les sèche-linge sont des appareils très gourmands en énergie surtout quand vous choisissez certains cycles de lavage ou de séchage. Le mieux serait de choisir un cycle économique pour un lavage à 30 °C par exemple pour utiliser moins de courant électrique.

Faites le bon choix de vos appareils électriques

Le bon choix de vos appareils électroniques peut également vous aider à réduire la facture d’électricité. Choisissez des modèles ayant des étiquettes d’énergie. Ainsi, un appareil électronique avec une étiquette d’énergie affichant A+++ consomme 25 % voire 50% moins de courant électrique que les appareils qui sont classés A+.