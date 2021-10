Astuces homme : comment avoir une barbe impeccable et belle ?

Caractéristique physique principalement reconnue aux hommes, la barbe peut-être considérée de nos jours comme un atout de beauté. Un atout qui peut séduire seulement s’il est doté d’un aspect présentable garanti par un bon entretien au préalable. C’est en cela qu’il est important de savoir les astuces qui permettent de mieux arranger cette touffe de poils qui couvrent le menton, les joues et la mâchoire. De quoi vous garantir au final un aspect visuel des plus charmants.

Soyez disposé à y consacrer beaucoup de temps et d’attention

L’obtention d’une belle barbe aux contours remarquables ne se fait pas en un claquement de doigts. Il nécessite plutôt un dévouement complet qui permettra à cette touffe de poils du bas de votre visage de prendre progressivement l’apparence souhaitée.

Cela implique entre autres que vous devrez être prêt à consacrer entre 30 minutes à une heure de votre temps journalier pour entretenir votre barbe. Il faudra également passer régulièrement chez le coiffeur pour des soins plus approfondis.

Ayez de bonnes habitudes en matière d’hygiène du visage

C’est l’un des aspects clés qui permettent d’obtenir une barbe bien présentable sur la durée. En effet, la barbe étant située au niveau du visage et plus précisément près de la bouche, il est important d’adopter un certain nombre de comportements.

Il s’agit notamment de vous munir d’un mouchoir protégeant votre barbe à l’occasion de vos repas afin d’éviter que des résidus d’aliments ne viennent s’incruster. Au cas contraire, cela pourrait entraîner une décoloration de la barbe qui serait la conséquence d’un pourrissement de certains poils. La même attitude vous sera également recommandée durant le brossage de vos dents.

Les règles d’hygiènes à propos de l’entretien des barbes imposent aussi de ne pas consommer de la cigarette par exemple. Une pratique qui pourrait nuire gravement à votre touffe poilue si une de ses parties venait à prendre feu.

Priorisez un nettoyage régulier et une bonne hydratation de votre barbe

Tout comme les cheveux, la barbe a besoin d’être régulièrement nettoyée afin d’être débarrassée de ses impuretés. L’usage d’un shampoing adapté à ce genre de soins est préconisé à cet effet pour une efficacité plus accrue de l’élimination des microbes situés au niveau de cette zone poilue. Cependant, veillez à ce qu’il soit de bonne qualité afin d’éviter les risques d’irritation de votre barbe.

Quant à l’hydratation de votre barbe, il peut se réaliser à l’aide de crèmes ou d’huiles conçues pour ce type de soins. Cela permettra non seulement le rayonnement de votre barbe mais également une meilleure protection de l’épiderme de cette partie du visage. Il est important que ces deux tâches soient exécutées à intervalles réguliers et rapprochés.

Ayez à l’esprit qu’une barbe régulièrement taillée vaut mieux qu’une barbe régulièrement rasée

Certains l’ignorent peut-être mais lorsqu’une barbe est régulièrement rasée surtout en totalité, elle repousse le plus souvent avec des boutons ce qui présente un aspect pas très valorisant et gênant physiquement. D’où l’importance d’opter pour de petits ajustement sur les bords le plus souvent à l’aide d’une petite paire de ciseaux.