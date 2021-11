Astuces lessive : les astuces pour fabriquer votre propre lessive au savon de Marseille !

Avez-vous envie de fabriquer votre propre lessive au savon de Marseille ? Pas de souci à vous faire dans ce cas. Vous pouvez aisément préparer ce savon en suivant nos instructions.

Pourquoi une lessive au savon de Marseille ?

Pour faire votre savon de lessive, nous vous conseillons d’utiliser du savon de Marseille. Le savon de Marseille est avant tout peu coûteux, en plus il est hypoallergénique et est parfait pour les peaux sensibles et pour les bébés. Il est également bactéricide. Vous pouvez vous procurer le savon de Marseille en bloc ou en copeaux. S’il est en bloc, vous allez devoir le râper avant de pouvoir l’utiliser. En voulant choisir votre savon de Marseille, préférez celui à l’huile d’olive.

Les ingrédients pour la préparation de la lessive

Les ingrédients dont vous aurez besoin sont le savon de Marseille, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et l’huile essentielle de façon facultative. Le bicarbonate de soude est très peu couteux et est utile dans tous les domaines. Il se retrouve dans pratiquement toutes les recettes de nettoyage. Dans ce cas présent, le bicarbonate de soude viendra détacher le linge et neutraliser les mauvaises odeurs.

Le vinaigre blanc détartre la machine à laver et assouplit de linge à la fois. L’huile essentielle viendra parfumer le linge. Procurez-vous un flacon d’huile essentielle de votre choix qui sentira assez bon sur vos linges. Vous pouvez choisir entre les huiles essentielles de Tea Tree, de lavande, de pamplemousse ou de citron. Pour la préparation, vous aurez besoin d’un seau, d’une cuillère en bois, d’une grande casserole, d’un mixeur ou d’un fouet, de deux bidons de lessive vides et un entonnoir.

Comment procéder ?

Pour préparer votre lessive, vous avez besoin d’une quantité bien définie pour les ingrédients et de suivre les étapes décrites.

Quantité des ingrédients

Pour commencer, vous devez avoir ces quantités d’ingrédients :

1 litre d’eau ;

100 g de savon de Marseille en copeaux ;

250 ml de vinaigre blanc ;

100g de bicarbonate de soude ;

Quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix.

Préparation de la lessive

Commencez par mettre les copeaux dans un seau. Chauffez de l’eau dans une casserole sans avoir à la faire bouillir. Versez cette eau en petite quantité sur les copeaux de savon de Marseille tout en remuant à la cuillère en bois. Les copeaux vont ainsi fondre.

Ajoutez le bicarbonate de soude au savon et mélangez vigoureusement avec un mixeur ou un fouet. Mettez quelques gouttes d’huile essentielle (facultative) et mélangez encore. Dans une autre casserole, faites chauffer sans faire bouillir le vinaigre blanc, ajoutez-le au mélange et mélangez aussitôt.

À l’aide de votre entonnoir, versez le savon dans un bidon vide. Secouez le savon dans les bisons de temps en temps jusqu’à ce qu’il refroidisse complètement. Partagez le savon dans un autre bison et diluez avec de l’eau froide au point d’avoir la même consistance que le savon industriel.

Pensez à utiliser votre huile de coude pour la fabrication. Aussi, ne vous inquiétez pas si au cours de la préparation, le savon prend diverses consistances. Le plus important est que les ingrédients ne se séparent pas.