Astuces maison : quelques conseils pour avoir un lit dressé comme dans les hôtels !

Avez-vous envie de dresser votre lit comme celui d’un hôtel 5 étoiles ? C’est aussi si simple à faire. Il vous suffit d’appliquer certains conseils. En voici quelques-uns qui vous permettront de dresser convenablement votre lit comme dans un hôtel.

Installez un drap de lit sobre

Dans les hôtels, les draps choisis pour parer le lit sont sobres, mais élégants. Ainsi, ils adhèrent à la préférence de la plus grande partie des clients. Vous pouvez donc opter pour ce type de drap. Vous devez miser particulièrement sur l’élégance. De plus, privilégiez un drap d’une bonne qualité et doux. Cette caractéristique vous permet de vous glisser facilement sur le lit.

Choisissez les couleurs discrètes qui sont moins remarquables. Évitez un linge voyant, coloré et surtout imposant. De même, ne choisissez pas un drap qui possède des motifs. Avant de couvrir le lit, prenez l’habitude de repasser votre linge. Il est toujours agréable de dormir sur un drap lisse.

Choisissez un matelas épais

Le confort de votre lit dépendant particulièrement du matelas choisi. Dans les hôtels de luxe, le choix est orienté vers le matelas qui présente une meilleure épaisseur. L’avantage de ce type de matelas est le luxe qu’il offre. En effet, après une journée de travail bien fournie, vous avez besoin d’une bonne qualité de sommeil la nuit pour une meilleure récupération. Le matelas a un rôle important à jouer dans la qualité de votre sommeil. En choisissant ainsi un matelas épais, vous profiter chaque fois d’une nuit reposante.

Privilégiez une tête de lit esthétique

Pour avoir un lit bien dressé qui vous fait vivre les sensations d’un hôtel 5 étoiles, la tête du lit est un accessoire primordial. C’est l’élément qui apporte de l’élégance à votre lit à cause de sa visibilité. Il existe plusieurs types et de nombreuses formes de têtes de lit. Votre choix doit ainsi se baser sur certaines réalités.

La tête de lit choisie doit adhérer au décor de la chambre et doit être le prolongement de votre lit dans son style. Vous pouvez choisir une tête de lit capitonnée. Il présente un style plus original et constitue à elle seule un élément de décoration.

Installez un bout de lit

Comme une tête de lit, le bout de lit est un accessoire important que vous trouverez dans toutes les chambres d’hôtel de luxe. Si vous voulez que votre lit soit ainsi à l’image de celui d’une chambre d’hôtel, vous devez donc avoir un bout de lit. C’est un dispositif qui pourrait vous servir à plusieurs utilités.

Dans certaines circonstances, il est considéré comme un banc sur lequel vous pouvez vous assoir. De même, vous pouvez aussi l’utiliser comme un coffre dans lequel vous rangez le linge par exemple. Dessus, vous pouvez déposer votre livre que vous lisez les nuits avant de vous coucher.

Disposez plusieurs coussins

D’habitude, on se contente de placer deux coussins sur la partie haute du lit. De cette façon, vous ne pouvez pas profiter d’un lit confortable comme dans un hôtel 5 étoiles. Vous devez placer plusieurs coussins de couleurs variées et de différents motifs. Choisissez les couleurs sobres qui créent une harmonie entre l’ensemble des coussins. Vous devez les disposer de façon symétrique.