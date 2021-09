Astuces ménage : découvrez ces objets insoupçonnés qu’il ne faut pas mettre dans le lave-vaisselle au risque de les abîmer !

Faire le ménage n’est pas une activité de tout repos. C’est pour cela qu’il est bien de pouvoir compter sur des appareils comme le lave-vaisselle qui ont tendance à faciliter la vie. Mais dans l’utilisation de cet appareil, certaines recommandations sont de mise. Elles vous permettront non seulement de pouvoir utiliser plus longtemps votre machine, mais également de ne pas détériorer certains objets que vous y mettrez.

Éviter de placer dans votre lave-vaisselle des couverts ou boîtes en plastique

Ce n’est pas parce que le lave-vaisselle a été conçu pour nettoyer les couverts et autres ustensiles de cuisine qu’il faut y insérer tout ou n’importe quoi. En effet, pour certaines matières comme le plastique, le lavage en machine est strictement déconseillé.

Cela est dû à la fragilité de la texture des objets en plastique qui ont tendance à se détériorer au contact de l’eau chaude ou même lorsqu’ils sont plongés longtemps dans de l’eau à température ambiante. Vous risquez ainsi donc de les fissurer ou même de les déformer, ce qui rendra leur utilisation impossible.

Il est donc mieux indiqué de les laver à la main avec juste un peu d’eau et une bonne mousse de produits nettoyants.

Vos couteaux de cuisine ne doivent pas entrer dans le lave-vaisselle

En plus d’endommager votre machine, vos couteaux ne peuvent pas entrer dans votre lave-vaisselle au risque de perdre leur atout principal. Il s’agit bien évidemment de leur côté tranchant qui les rend si indispensables à l’occasion du découpage de vos ingrédients pour vos recettes maison.

Cela est dû à l’effet de l’eau et des produits adoucissants insérés dans le lave-vaisselle qui émoussent la lame.

Les ustensiles en bois ne sont pas adaptés à un lavage en machine

Il n’est pas possible de laver vos magnifiques plats, louches ou fourchettes et cuillères en bois dans le lave-vaisselle à cause de plusieurs raisons.

Dans un premier temps, le nettoyage dans le lave-vaisselle ne permet pas une élimination totale des saletés contenues sur cette matière de couverts. Au contraire, de petites salissures commencent à s’y accumuler peu à peu et à laisser des taches.

Dans un second temps, même après le nettoyage, les ustensiles en bois conservent l’humidité ce qui est par la suite responsable des mauvaises odeurs. Il est donc mieux d’opter pour un peu d’eau et une bonne éponge savonneuse qui saura délicatement redonner à vos pièces de cuisine en bois l’hygiène souhaitée.

Vos couverts en cristal risquent de se détériorer après un passage au lave-vaisselle

Généralement réservées pour les grandes occasions, vos assiettes en cristal ne garderont pas longtemps leur éclat après plusieurs tours en machine. En effet, l’action de nettoyage du lave-vaisselle a tendance à effacer progressivement les motifs dessinés sur ces types de plats et à donc les rendre plus vieux qu’ils ne devraient l’être.

Le nettoyage souple à la main s’avère donc nécessaire pour garantir leur utilisation durable en toute beauté comme à leur premier jour.