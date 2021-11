Astuces minceur, quelles sont les principales huiles essentielles qui peuvent vous aider !

Vous êtes désireux de perdre du poids tout naturellement mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Savez-vous que certaines huiles essentielles vous seront d’une grande utilité ? Vous avez la possibilité d’en inhaler, vous en servir pour un massage ou encore de l’intégrer dans votre alimentation. Vous serez stupéfait par le résultat final. Voici une liste non exhaustive de 3 huiles essentielles que nous vous proposons pour mincir sans faire recours à des produits chimiques.

Huiles essentielles à base de citron

Cette huile essentielle détient des propriétés détoxifiantes et régénératrices pour votre plus grand bonheur. Il n’y a pas mieux pour perdre facilement du poids en un temps record.

En effet, l’huile essentielle de citron est constituée de limonène. Ce dernier possède des vertus antioxydantes et décongestionnantes. C’est une huile efficace qui favorise l’accélération de la décomposition de la graisse. En réalité, en dehors de déstocker les graisses, elle accélère aussi le drainage et élimine naturellement la cellulite.

Hyper convenable, l’huile essentielle de citron apporte aussi une bonne dose de vitamine C. De quoi rajeunir la peau et la faire plus briller. Pour vous enquérir de ses vertus, ne vous faites pas trop de soucis. Il vous suffira juste d’en boire, chaque matin, deux gouttes dans un verre d’eau. Hormis ça, vous avez également la possibilité en mettre deux gouttes sous la plante des pieds. Très optimal, afin de bénéficier de ses bienfaits.

Huile essentielle de menthe poivrée

Avec cette huile, vous avez de quoi nettoyer en toute tranquillité votre système lymphatique. Elle détient également des propriétés anti-inflammatoires. Si vous avez de difficulté au niveau de la digestion, vous pouvez utiliser l’huile essentielle de menthe poivrée pour vous soulager.

C’est une huile qui facilite sans nul doute, la digestion. Elle agit efficacement sur le ballonnement ou les gaz et limite les reflux d’acidité. Le plus intéressant, c’est qu’elle est très adaptée pour vous permettre d’avoir le ventre plat.

Grâce à sa composition en menthone, cette huile est idéale pour développer la sécrétion de bile ainsi que son évacuation dans l’intestin. Pour bénéficier de ses vertus, vous n’aurez qu’à en prendre juste deux gouttes sur cachet neutre, 3 voire 4 fois par jour.

Mais faites attention ! Si vous souffrez de lithiase biliaire, d’inflammation de la vésicule biliaire ou encore de troubles hépatiques, faudrait pas en prendre. De plus, cette huile est fortement déconseillée pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires. Il en est de même pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les enfants qui ont moins de 6 ans.

Huiles essentielles de lemongrass

Cette huile détoxifie et draine naturellement les déchets. Elle peut être utilisée en cuisine et est parfaite pour parfumer les soupes, les viandes blanches et les poissons blancs. Vous n’avez pas besoin d’utiliser plus d’une goutte de l’huile essentielle dans une cuillère à soupe d’huile d’olive.

Vous avez aussi la possibilité de vous en servir pour le massage, le matin après la douche et le soir également, pendant un mois. Testez cette huile essentielle et vous serez émerveillés par les résultats que vous obtiendrez.