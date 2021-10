Astuces mode : comment porter les bottes santiags sans ressembler à un cowboy ?

Les bottes santiags sont un modèle de chaussures qui fascinent depuis plusieurs décennies. Avec leurs bouts pointus, leurs talons biseautés et leurs arabesques, difficile de ne pas les reconnaître au premier coup d’œil. Aussi appelées les bottes du cowboy, c’est grâce aux westerns du cinéma américain que ces chaussures sont devenues des accessoires de mode. Comment réussir à les porter au quotidien sans ressembler à ces personnages hollywoodiens ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tapis Rouge Nimes (@tapisrougenimes)

Les santiags et les jeans, une combinaison dépassée

Traditionnellement, quand on parle de santiag, la première chose qui vient à l’esprit, c’est le jean. Et même si le style veste en jean à col avec un pantalon jean en denim brut et des bottes authentiques est toujours adopté par quelques femmes passionnées de mode ancienne, il commence à être vraiment dépassé.

Aujourd’hui, il faut pouvoir trouver un jean qui puisse féminiser votre paire de santiag. Tout se joue donc sur la coupe de votre jean. Avec des santiags hautes par exemple, un jean de taille haute pas trop large et bien coupé serait idéal. Vous pouvez aussi opter pour un modèle de jean blanc, un peu plus citadin.

Pour pouvoir rentrer votre jean dans vos bottes, une coupe droite, un jean regular ou un mom fit sont également de très bonnes options. Et là, vous pourrez ajouter une blouse blanche en broderie ou en dentelle avec un peu de volume, pour un parfait style de femme tendance.

Les santiags et les robes, un look beaucoup plus tendance

C’est sans doute un des assortiments vestimentaires les plus aimés et les plus adoptés de ces dernières années. L’association robe et bottes authentiques crée un parfait look hippie et bohème très chic. Pour plus de style avec une robe et des santiags, la robe romantique est la meilleure option.

L’idée est de féminiser et d’adoucir l’esprit masculin de ces chaussures. Vous pourrez ainsi opter pour une robe babydoll blanche, un maxi dress bohème aux manches ballons et également des robes au style rétro chic très romantiques. Vous pouvez aussi choisir de porter vos santiags avec une slipdress ou une robe blazer, pour un look un peu plus sophistiqué.

N’oublions pas non plus le chouchou parmi les petites robes du moment, la robe blanche. C’est une robe qui se marie très facilement avec des santiags surtout celles de couleur noire. Dans un style ultra boho, des broderies ou une coupe oversize, la robe blanche donne toujours une belle allure.

Enfin, on a aussi l’intemporelle petite robe noire, qui est un ‘’must-have’’ des garde-robes féminines. Elle est toute aussi incontournable que la robe blanche lorsqu’on veut adopter un style vraiment tendance avec les paires de santiags.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par little_miss_parisienne (@little_miss_parisienne)

L’association santiags et jupe pour plus d’élégance

L’association santiag et jupe propose aussi une très belle combinaison. La longueur de jupe midi est ainsi idéale pour faire ce genre de combinaison. Que ce soit une jupe plissée, une jupe droite, une jupe en soie ou en satin, cela apportera à vos bottes un peu plus de féminité. Un tel ensemble est susceptible d’apporter sensualité et modernité à votre style vestimentaire pour encore plus d’élégance.