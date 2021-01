Astuces pour la cuisson pour améliorer votre santé, des erreurs peuvent être très néfastes pour vous !

De plus en plus de français choisissent de faire la cuisine, car ils ont beaucoup de temps libre au quotidien. Mais parfois, un petit conseil sur la cuisson n’est jamais de trop et certains français ont besoin d’aide pour pouvoir cuire même certains aliments.

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que depuis l’arrivée des nombreuses émissions de cuisine à la télévision, les Français n’ont jamais autant cuisiné. Avec ces conseils, vous ne serez donc pas déçu par vos plats. Ce sera aussi le cas pour vos convives.

Les français ne savent pas faire la cuisine : leurs plats sont ratés et brûlés !

Depuis que les émissions de Cyril Lignac, comme par exemple Tous en cuisine sur M6, ou encore Philippe Etchebest avec Cauchemar en cuisine, arrivent à donner envie aux français de cuisiner comme jamais, tout le monde s’accorde à dire pour que la cuisine fait sans aucun doute partie des préoccupations les plus importantes des français.

Mais malheureusement, il est fréquent que les français qui viennent tout juste de se mettre à la cuisine fassent de tragiques erreurs, et non des moindres. En effet, ces derniers peuvent parfois réaliser des cuissons bien trop importantes, et de ce fait ils détruisent complètement leurs plats qui sont absolument immangeables par la suite. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir certains français montrer leurs plats ratés sur les réseaux sociaux, même si ces derniers ne font clairement pas l’unanimité.

Nems au crabe#cuisine

Cuisson ratée. Si quelqu'un connaît le secret pour qu'ils soient bien croustillants, je suis preneuse…

J'ai essayé eau sucrée, ça n'a pas fonctionné.

Peut être faut-il un double bain de friture ??? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/Y8StOpudCJ — Na_no_reo (@Na_no_reo) May 29, 2020

Pour ne plus avoir à faire des erreurs, voici quelques conseils très importants à suivre pour pouvoir cuire vos plats en toute simplicité : comme vous pourrez le voir, certains conseils sont assez étonnants !

Évitez les liquides trop nombreux !

Tout d’abord, vous devriez éviter de placer des quantités d’eau trop importantes dans le cadre de la préparation de vos plats. C’est malheureusement une erreur qui est assez fréquente que font de nombreux français et les conséquences sont assez dramatiques comme vous pourrez le voir : il arrive parfois que des pâtes soient bien trop cuites ou alors même trop molles.

@Michel_Augustin Cuisson ratée pour les petits sablés ? Je me lance pour le petit grillé ? pic.twitter.com/kXhgZazG9h — Dadoo (@dadoo69004) May 14, 2015

Ne chauffez pas trop l’huile

Ensuite, sachez qu’en mettant trop d’huile, vous pourriez malheureusement brûler votre plat car il ne faut pas trop les utiliser longtemps. De plus, c’est également très mauvais pour votre plat, car cela aura pour effet également de brûler votre poêle également !

Bon, je me suis ratée sur la cuisson des carottes, mais quand même, miam ! Poulet rôti à la façon de ma maman revisité par mes soins. pic.twitter.com/4nE6TYHMvQ — Agathe Orain-Siffray (@Sacha_Wolf_93) May 6, 2020

Vérifiez le temps de cuisson assez souvent

La cuisson est ce qui permet de supprimer toutes les bactéries de vos plats, mais c’est surtout l’occasion de donner du goût. Vérifiez donc les temps de cuisson sur les emballages ou bien en vérifiant à la main très régulièrement, c’est ce qui peut nuire à votre plat la plupart du temps ! Comme vous pourrez le voir, dans certains cas, les temps de cuisson que l’on peut trouver sur les emballages ne sont clairement pas adaptés aux véritables temps de cuisson, ne vous faites pas piéger par cette erreur tragique !

Evitez d’avoir des aliments trop en contact avec le feu

Si vous êtes un grand amateur de la cuisine au grill, alors ce conseil devrait vous plaire. En effet, comme vous devez le savoir, ce type de cuisson est de plus en plus plébiscité par les français pour cuisiner des viandes notamment. Ceci étant dit, les flammes peuvent être dangereuses dans le cas notamment où les flammes sont trop présentes et en contact avec les aliments.

En conclusion, avec toutes ces bonnes astuces, vous avez tout ce qu’il faut pour devenir un vrai chef cuisinier : il ne vous restera plus qu’à choisir les bons petits plats que vous allez avoir envie de cuisiner !