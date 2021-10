Astuces pour rafraîchir vos boissons chaudes !

Souvent, lorsqu’on sent le besoin de prendre une gorgée de produits frais, on n’a toujours pas son frigo à disposition. Aussi, plusieurs personnes s’impatientent de profiter de leurs boissons lorsqu’elles sont en rafraîchissement. Certaines astuces peuvent aider à pallier ces incommodités.

L’utilisation de l’eau, de sel et de glaçon

Pour donner un coup de fraîcheur à votre bouteille ou votre canette en quelque temps, mettez celle-ci dans une boîte contenant plusieurs glaçons. Complétez deux cuillerées de sel fin et attendez pendant près de deux minutes. En effet, le rafraîchissement est dû à l’assemblage de l’eau et du sel. Ce mélange absorbé la chaleur que produit le récipient. Cette méthode permet d’augmenter la température de la boisson de plus de 10 °C.

L’utilisation d’un seau à vin givré

Pour le rafraîchissement des boissons, prenez un récipient pour bouteille faite maison. Pour cela, optez pour un accessoire plus volumineux qu’une bouteille. Un fût serait parfait. Sélectionnez le haut du fût. Prenez une bouteille d’eau contenant de l’eau et versez du contenu dans le fût. Mettez le tout dans un congélateur pour une longue durée. Dès que ça se fige, vous obtiendrez un récipient à bouteille maison en démoulant la glace.

Il est possible d’effectuer la même opération à l’aide de deux saladiers de dimensions différentes. Mettez assez d’eau dans le grand saladier et mettez au-dessus de celui-ci le petit saladier contenant aussi de l’eau. Vous pouvez y mettre de poids pour empêcher sa remontée. Mettez le tout dans un congélateur pendant de nombreuses heures et démoulez le tout. Vous aurez ainsi une vasque pour y mettre vos bouteilles.

L’utilisation d’un linge humide avec l’apport du soleil

Ne disposez-vous ni de frigo, ni de congélateur à disposition, mais juste une petite quantité d’eau et du soleil ? Eh bien, cela suffit amplement. Mettez votre bouteille dans un linge préalablement mouillé et mettez-le sous le soleil. En séchant, l’humidité produite par le linge va permettre le refroidissement du contenu de la bouteille. Les artisans qui travaillent assez fréquemment en extérieur utilisent beaucoup cette méthode.

L’utilisation d’un point d’eau naturel

Si vous avez l’opportunité d’avoir un étang, une rivière, un lavoir ou de tout point d’eau naturelle près de vous, vous pouvez vous en servir pour rafraîchir rapidement vos boissons. Plongez-le au goulot de vos bouteilles dans l’eau après les avoir préalablement ficelées. Ces points d’eau contiennent souvent une eau souvent fraîche, cela permettra de donner la bonne température à vos boissons. Veuillez bien reboucher vos bouteilles hermétiquement pour ne pas que des algues et des poissons se retrouvent dedans.

L’utilisation des glaçons au vin

Après avoir mangé des glaçons aux fruits, dégustez des glaçons au vin, des glaçons au jus d’orange. Ils seront les cocktails et apéritifs parfaits pour vous rafraîchir en toute situation, et ils émerveilleront vos convives.

Utiliser des glaçons aux fruits

Pour ne pas diluer votre apéritif, votre vin, pensez à congeler des tranches de fruits pouvant servir de glaçons. Par exemple, pour rafraîchir du vin blanc ou du vin rosé, vous pouvez congeler les raisins. Lavez-les et mettez-les au réfrigérateur pendant quelques heures, conservez-les à plat, et ne les touchez pas. Ainsi, vous obtiendrez des glaçons naturels qui ne dilueront pas vos boissons.