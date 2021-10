Astuces pour réussir la préparation de votre magret de canard!

Délicieux et savoureux, le magret de canard est ce plat très apprécié, surtout en fin d’année. Au four, à la poêle, au barbecue ou façon Etchebest, cette viande peut être préparée de différentes manières. Voici les astuces qu’il faut connaitre pour cuire parfaitement un magret de canard.

Cuisson du magret de canard au four

La préparation au four est l’une des nombreuses méthodes de cuisson du magret de canard. Ce mode de cuisson vous offre deux manières de préparer votre magret de canard. La première manière est de faire une préparation préalable à la poêle avant de le mettre au four. Cependant, prenez la peine de préchauffer votre four à 180 ° C. Il vous faut une durée de 20 minutes pour une cuisson complète en revanche, si vous voulez que la viande soit rosée, une dizaine voire une quinzaine de minutes est déjà suffisante.

Cuisson du magret de canard à la poêle

La cuisson à la poêle se réalise avec un feu doux. Cela permet de conserver le moelleux ? Chauffez donc votre poêle à une température moyenne avant de déposer la viande. À la poêle, l’idéal est de cuivre votre viande à sec. Pour cela, vous devez placer le côté peau sur la poêle. L’indication qui vous permet de savoir que la cuisson de votre magret de canard progresse est la couleur de la peau.

Lorsque la couleur devient dorée, vous devez retourner la viande sur le second côté. Pour ce mode cuisson, il n’est pas nécessaire d’utiliser une matière grasse. Sachez que la graisse se fond d’elle-même. La graisse retirée peut vous servir à cuire des pommes de terre ou être utilisée comme de l’huile de friture. Après avoir retourné la viande sur la deuxième face, il faut compter environ 5 à 10 minutes pour que la cuisson soit au point.

Cuisson du magret du canard au barbecue

La préparation du magret de canard au barbecue est moins populaire. Pourtant, c’est le mode de cuisson qui procure une saveur inégalée. Cependant, cette méthode de cuisson nécessite une veille permanente. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les gourmands privilégient une préparation à la poêle ou au four au détriment de la cuisson au barbecue.

Après avoir assaisonné votre magret de canard, vous le disposez sur la grille chauffante de votre barbecue. Placez la viande de sorte à ce que la peau soit en contact avec la grille. Avec le barbecue, la graisse s’enflamme rapidement. Raison pour laquelle la veille doit être de mise. Retournez le magret de canard régulièrement.

Comment traiter le magret de canard avant la préparation ?

Avant la cuisson, il existe certaines conditions dans lesquelles vous devez mettre votre viande. Entre autres, vous devez enlever sa peau ainsi que le gras. Ce préalable permet de limiter l’effet calorique.

En effet, la consommation du magret de canard avec sa peau et surtout le gras apporte plus de calories. Afin d’éviter plus tard les problèmes de graissage et de prise de poids, le mieux est de vous débarrasser de ces surplus. Toutefois, pour avoir un effet croustillant lors de la consommation, il est conseillé de laisser la peau. Ensuite, vous réalisez le quadrillage. Ceci favorise une cuisson uniforme da la viande.