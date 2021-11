Astuces rangement : comment ranger vos outils de maquillage pour ne plus les perdre ?

Les femmes sont généralement reconnues pour leur possession de produits et accessoires de beauté, notamment les accessoires de maquillage. Des accessoires qui la plupart du temps peuvent faire objet de perte lorsqu’ils ne suivent pas des principes de rangement précis. C’est justement ce à quoi il sera question de remédier à travers quelques conseils avisés sur le sujet.

Consacrer un espace spécial à vos accessoires et séances de maquillage

Pour les spécialistes du make-up, se maquiller est un processus de beauté qui s’apparente à un art. Comme un artiste peintre qui dispose d’un endroit particulier où il range sa toile et ses pinceaux, vous devrez également disposer d’un compartiment bien défini de votre chambre qui sera réservé à vos actions en la matière.

C’est l’absence d’une telle disposition et organisation à domicile qui favorise le plus souvent les pertes ou les disparitions des accessoires de maquillage. Cet espace de maquillage dont il est question devra entre autres disposer d’une table et d’une étagère sur lesquelles poser vos différentes catégories de produits de make-up. Cela permet d’éviter que vos accessoires ne tombent de l’étagère et glissent par exemple vers des endroits sombres de la chambre comme sous le lit.

La décision de créer un espace spécialement dédié à vos séances de make-up implique donc que vous devrez faire rigueur sur vous-même afin d’arrêter d’improviser des moments de maquillage dans tous les autres coins de la maison.

Opter pour un rangement en fonction des catégories de vos accessoires de maquillage

En dehors de l’astuce de la disposition de vos accessoires de maquillage dans un espace bien délimité, une autre astuce plus efficace peut consister en leur tri et en leur rangement suivant leur appartenance à la même nature d’utilisation. Ainsi, les accessoires utiles pour le maquillage des yeux pourront être par exemple rangés ensemble.

Il en sera de même pour les accessoires servant au maquillage du reste du visage comme les joues et le front ou encore les lèvres. Ici, les modèles de rangement les plus adaptés sont les tiroirs à rangement. Vous pouvez même au besoin les étiqueter afin de mieux vous retrouver à l’occasion de vos séances maquillage.

Comment éviter de perdre ses accessoires de maquillage lorsqu’on est hors de chez soi ?

À l’occasion de vos différents déplacements, il est également important d’avoir sur vous un certain nombre de produits de make-up en cas de besoin de vous refaire une petite beauté. Néanmoins, ces occasions constituent des terrains propices pour la perte de vos produits. Le premier comportement à éviter dans de telles circonstances est de ranger directement vos accessoires dans le grand compartiment de votre sac à main.

Privilégiez plutôt les petits compartiments sur le côté qui sont plus adaptés à ce mode de rangement. Si votre sac à main ne dispose pas de ces poches latérales, vous pouvez également faire l’option des petites pochettes individuelles disponibles sur le marché et qui permettent également de bien sécuriser votre arsenal de produits pour make-up.