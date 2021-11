Astuces rangement : quelques idées pour avoir de l’espace dans une petite maison !

Avoir de l’espace de rangement suffisant dans une maison dépend parfois de son ingéniosité. C’est ainsi qu’on peut se créer de l’espace dans une petite maison ou en manquer dans une grande par faute d’astuces de rangement optimal. Il serait donc d’une grande utilité de maîtriser quelques techniques pour se créer de l’espace même si vous ne disposez pas d’une habituation spacieuse.

Opter pour les étagères superposables

Il est fréquent de constater dans les petites maisons qu’il n’y a presque pas de périmètre libre au sol où poser les pieds lorsque tous les mobiliers nécessaires sont installés. Mais bien qu’ayant de nombreux effets, vous pouvez créer de l’espace au sol en rangeant autrement.

Pour cela, optez dans vos maisons pour des étagères superposables solides. Ceux-ci vous permettent d’ordonner et de ranger vos effets les uns au-dessus des autres favorisant ainsi la libre circulation dans la pièce. Ce système de rangement vous permet aussi d’aligner chaque objet à un emplacement précis et évite l’encombrement. Les étagères peuvent être utiles dans toutes les pièces de la maison, du salon jusqu’à la cuisine en passant par la chambre.

Utiliser le dessus de l’armoire

Généralement, les armoires sont des meubles de très grande taille. Ainsi, ils occupent un espace considérable dans votre chambre ne permettant pas d’y installer d’autres meubles. Afin donc de mieux exploiter votre petit espace, évitez désormais que le haut de votre armoire soit uniquement réservé à l’occupation par la poussière.

Dépoussiérez donc dès à présent le haut de votre armoire et exploitez cet espace où vous pouvez poser vos valises ou tout autres colis de grande taille encombrant votre sol. Utilisez donc désormais vos armoires tant de l’intérieur que du dessus pour un gain d’espace facilitant l’aération de la chambre.

Exploiter les derrières de portes

Dans votre maison, les portes n’occupent pas de l’espace tant qu’elles sont fermées. Mais une fois ouvertes, l’espace servant de rayon pour la rotation des portes est carrément inexploitable. Alors il serait ingénieux de se servir de cet espace non négligeable pour ranger y quelques affaires.

Faites attention à ne pas y entasser des colis au point où la porte ne pourra plus s’ouvrir aisément. Exploitez juste l’espace restant après que la porte soit bien ouverte et veillez à la bonne disposition pour éviter que les effets se renversent à chaque fois qu’on essaye d’ouvrir ou de fermer la porte.

Exploiter le dessous du lit

Le lit dans une chambre est le meuble le meuble le plus volumineux et réduit donc au maximum l’espace libre. Dans la majorité des ménages, le lit sur lequel est posé le matelas sert juste à s’allonger et donc l’espace en dessous n’est pas pris en compte. Cet espace oublié par contre peut être d’une très grande utilité par exemple pour le rangement de vos paires de chaussures, de vos documents ou encore de vos archives.

Vous pouvez également opter pour des lits disposants de tiroirs en dessous pour un rangement plus ordonné et une protection de vos affaires contre la poussière ou l’humidité. Un lit disposant d’espace de rangement conséquent au chevet pour ranger les petits accessoires vous sera encore plus utile et avantageux.