Astuces rangement : voici comment optimiser le rangement de votre dressing !

Que ce soit chez les hommes ou les femmes, il arrive que malgré tout l’effort et la patience pour ranger le dressing, que ce dernier ne soit jamais totalement bien dressé. On ne se retrouve pas vraiment entre les chaussettes, les cravates, les dessous, les pantalons, chaussures collants, robes, hauts, et autres. Pourtant il existe des moyens de rangement assez simples qui vous permettront de mieux optimiser votre espace de rangement. Nous vous aidons donc en vous proposant ces quelques astuces.

Faites une chaîne de cintres

La chaîne de cintres est adaptée aux personnes qui n’ont pas une penderie. Elle vous évite également de déposer vos habits de part et d’autre dans la chambre. Vous pouvez avec cette chaîne y accrocher autant de cintres et poser autant d’habits que vous voulez.

Des petites chenilles pour garder vos petits hauts

Vos hauts ne tiennent pas sur un cintre ? Pas de panique, il vous suffit de vous munir d’un fil solide, d’un jean déchiré ou d’un tee-shirt que vous n’utilisez plus et de prendre une partie comme un fil. Vous allez ensuite faire des vanilles tout comme une chenille autour du cintre. Serrez bien pour que ça ne se détache pas. Vous pouvez facilement mettre vos hauts sans qu’ils ne tombent désormais.

Mettez des étiquettes sur vos tiroirs

Voulez-vous avoir des tiroirs bien rangés, tout en sachant quoi et où trouver exactement chaque vêtement ? Dans ce cas, mettez des étiquettes avec le nom des vêtements devant chaque pile d’habits. Vous vous en sortirez mieux.

Mettez des séparateurs de tiroirs

Vous n’avez plus à vous perdre entre vos chaussettes, vos mouchoirs et vos sous-vêtements. Facilitez-vous la tâche avec des séparateurs. Chaque chose d’un côté et le tout est joué.

Optez pour des rangements suspendus

Manquez-vous d’espace ou aimerez- vous juste pouvoir gagner un peu plus de cm pour ranger autre chose au sol ? Pas de soucis, il vous suffit de privilégier les rangements suspendus.

Pensez à superposer les penderies

Pour gagner plus de place, pour ne pas vous perdre dans vos habits et pour ne pas vous gêner à chercher vos vêtements, suspendez-les tous. Si vous avez assez de vêtements, pour optimiser l’espace, vous pouvez installer deux étages de penderie.

Rangez bien vos écharpes et foulards

Ne jetez plus vos écharpes et foulards en boule dans votre armoire ou dans vos tiroirs. Accrochez-les plutôt à un cintre ou avec une pince.

Optez pour les sacs de congélation pour vos collants

Vos collants ont tendance à s’emmêler quand vous les mettez dans votre armoire ou vos tiroirs, il vous suffit de les placer dans des sacs de congélation avec zip. Vu que ces sacs sont transparents, vous pouvez savoir quel type de collant s’y trouve et faire facilement votre choix.

Optez pour une range chaussure extensible

Toujours dans le but de gagner un peu d’espace de rangement, pensez à vous procurer une range chaussure. En fonction de la taille de votre dressing, vous pouvez choisir une range chaussure extensible qui s’adapte à tous les placards.