Astuces santé : pourquoi devez-vous souvent manger des oignons rouges !

L’oignon est connu de tous, pour ses vertus culinaires. En effet, dans il rehausse la saveur des plats et agrémente les différents plats. Il peut également être mangé cru. Il est vrai que l’oignon fait pleurer chaque fois qu’il est découpé et qu’il laisse une odeur désagréable sur les mains. Cependant, il est un excellent allié pour la beauté et surtout pour la santé. Quels sont les bienfaits que procure l’oignon à l’organisme quand il est mangé fréquemment ?

L’oignon un bon antioxydant

L’oignon est riche en antioxydant. Ce dernier protège les cellules et empêche qu’ils ne se dégénèrent et causent des cancers. Mangé cru, l’oignon ralentit la multiplication des cellules cancéreuses dans l’estomac, le tube digestif et limite les risques cardio-vasculaires.

L’oignon un cholestérol

Grâce aux omégas 3 et aux antioxydants dont il est pourvu, l’oignon est un véritable anti-cholestérol. L’oignon protège vos artères en faisant baisser le taux du mauvais cholestérol dans le sang.

Il est préférable de prendre les oignons rouges ou les oignons jaunes plutôt que les oignons les blancs. Ils sont beaucoup plus riches en antioxydants que les blancs. Pour préserver leur qualité, mangez-les crus.

L’oignon un allié minceur

Si vous suivez un régime alimentaire minceur, l’oignon est un bon allié. En effet, il est riche en fibres et gonfle dans l’intestin. Il donne un effet rassasiant ce qui vous permet de ne pas beaucoup manger. Les effets diurétiques de l’oignon favorisent l’élimination des toxines du corps ce qui contribue à l’élimination des graisses qui sont stockées dans les tissus adipeux.

L’oignon un anti acné

Que ce soit les adolescents ou les personnes âgées, tout le monde redoute l’acné. On se met tous à chercher la meilleure lotion pour se débarrasser de ces petits boutons rouges qui ne sont pas du tout esthétiques. L’oignon pourrait tout de même vous aider dans ce cas et vous permet d’avoir une jolie peau.

Pour ce faire, vous devez réaliser un masque. Mixez un oignon et filtrez-le pour recueillir le jus. Mélangez le jus d’oignon avec du jus de citron et appliquez sur vos boutons. Pour avoir une belle peau, mélangez du jus d’oignon avec une cuillère à soupe de miel. Appliquez le mélange sur votre visage pendant 15 minutes et rincez-vous le visage puis séchez bien.

L’oignon bon pour les soins des cheveux

Avez-vous les cheveux ternes, et vous les perdez ? Vous pouvez utiliser les oignons pour renforcer vos cheveux et stimuler leurs pousses. Pour ce faire, recueillez le jus de l’oignon, et appliquez-le sur vos cheveux. Massez votre cuir chevelu et activez la pénétration. Mettez vos cheveux sous une serviette chaude ou sous un film plastique et laissez poser pendant 20 minutes et faites votre shampoing habituel.

L’oignon un anti anémique

Etes-vous très pâle ? Vous sentez vous fatigué ? Vous souffrez peut-être d’anémie. Cela arrive très souvent aux femmes durant leurs règles. Pour pallier à de tels maux, vous pouvez consommer de l’oignon. Il possède des propriétés anti anémiques comme les minéraux, la vitamine E, le fer, le phosphore. Il permet de reconstituer les globules rouges et le sang perdu.