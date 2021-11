Astuces santé : quelles sont les astuces qui vont vous aider à rester en forme tout l’hiver !

L’hiver approche à grands pas et il est très important que vous sachiez comment faire pour garder votre système immunitaire au top. En effet, durant l’hiver la fatigue et le froid affaiblissent le système immunitaire et rendent les sujets susceptibles d’attraper des virus et le rhume. Le risque d’attraper des maladies très facilement est encore multiplié vu qu’au cours des fêtes, le foie est beaucoup sollicité vu les excès qui sont faits (alcool, nourriture, etc.). Il est donc essentiel de connaître des moyens pour renforcer le système immunitaire. On vous en dévoile quelques-uns.

View this post on Instagram A post shared by Dynamic Drops (@dynamicdrops)

Prenez en compte certaines bonnes habitudes

Pour garder votre système immunitaire en bonne santé, vous devez commencer par miser sur les produits de la ruche tels que la gelée royale, la propolis et le miel. Le miel est bien plus naturellement sucré que le sucre artificiel. En plus, il apaise les maux de gorge et favorise l’endormissement. La propolis quant à elle est comme un antibiotique naturel qui détruit les microbes et la gelée royale renforce les défenses immunitaires de l’organisme.

Vous devez prendre un bain chaud de temps à autre pour éliminer les toxines. Vous devez également apprendre à boire chaud. C’est un moyen d’éliminer les bactéries qui se trouvent dans l’organisme.

En hiver, les journées sont plus courtes. Si vous ressentez le besoin de dormir plus, pensez à vous coucher un peu plus tôt. Vous pouvez utiliser aussi un simulateur d’aube qui vous réveillera en douceur.

Détoxifiez votre organisme le matin en buvant un jus de citron. Il alcalinise et soutient les fonctions hépatiques du corps.

Pratiquez la naturopathie

Commencez par avoir le bon réflexe en mangeant des légumes qui seront cuits à faible température à la vapeur pour leur permettre de conserver leurs oligo-éléments ainsi que leurs vitamines.

Vous devez également limiter votre consommation en produits laitiers, car ils favorisent le développement du mucus. Ce dernier accentue le moindre microbe qui entre dans l’organisme. À la place de ces laits, préférez boire les laits végétaux.

En hiver, il y a des aliments détox que vous devez privilégier comme la betterave, l’ail, les pruneaux, la banane, le tofu, l’avocat les crucifères, l’artichaut.

Soignez vos bronches

Il est très fréquent de voir des personnes avoir des bronches bouchées, ce qui facilite l’installation des infections qui se propagent très vite. Pour donc anticiper tout cela, vous devez deux fois par semaine inhaler de la vapeur d’eau bouillante mélangée à des huiles essentielles.

Faites du sport

Étirez vos articulations et vos muscles chaque matin. Vous mettez ainsi votre corps en mouvement. De plus, pratiquer un sport permet de rester en forme et d’évacuer le stress, surtout celui qui envahit quand on est obligé de rester coincé à la maison à cause de la météo.

View this post on Instagram A post shared by atmo_by (@atmo_by)

Sortez avec vos amis

En hiver, la fraîcheur a tendance à donner un coup de blues à certaines personnes. Il augmente les baisses de moral. Pour éviter ces situations, il est conseillé de sortir avec ses amis, ses parents ou autres personnes.