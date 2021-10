Astuces vêtements : voici quelques techniques qui vont vous changer la vie !

L’adoption d’un style vestimentaire dépend le plus souvent des évènements, des préférences ou encore du climat. Ainsi, savoir se vêtir pour une occasion ou une autre et surtout savoir combiner les vêtements permet d’aboutir à l’élégance. Pour réussir à s’habiller de façon simple, décontractée et responsable, il est donc important de prendre connaissance de quelques astuces vêtements qui changeront votre manière de vous habiller.

View this post on Instagram A post shared by مهماندار هواپیما ✈🌈 (@sky_is_my_office)

Les costumes oversize pour mettre en valeur la silhouette

De chez Balenciaga, Louis Vuitton ou Hermès, le costume oversize révèle de l’élégance et du confort. Très adapté tant pour le style masculin que féminin, ce costume large et aéré vous permet d’être à l’aise dans vos mouvements et aussi de supporter la chaleur intense en été.

Ce costume composé d’un pantalon ample de longueur normale avec un passant de ceinture à la taille et de poches, surmonté d’un blazer confortable et stylé est un dress-code parfait pour une sortie entre amis en été. Le blazer oversive peut également se porter sur d’autres types de pantalon.

L’imprimé zèbre pour offrir plus d’originalité à vos combinaisons vestimentaires

Vous connaissez certainement le zèbre, cet animal au pelage raillé blanc-noir. Mais connaissez-vous le style imprimé zèbre qui s’accommode avec tout type de vêtements et accessoires ?

En effet, il existe plusieurs imprimés d’animaux tels que le léopard, le tigre. Mais les tissus zébrés sont d’une originalité et d’une élégance incontournable. Pour vos combinaisons vestimentaires, veillez néanmoins à ne pas adopter un style 100% zébré. Une robe zébrée pourrait être accompagnée de chaussures et de sac conçus d’autres matières et d’autres couleurs.

Le modèle jean et t-shirt blanc pour être en mode décontracté

Il arrive de ces jours où l’on n’a pas envie de se compliquer la vie en portant des costumes ou des vêtements pas très confortable. Si vous disposez d’un jean et de t-shirt blanc, alors vous avez déjà les vêtements nécessaires pour vous habiller de façon simple et décontractée.

Ce modèle vestimentaire est très pratique et vous pouvez le porter que ce soit pour une balade à la plage, pour faire des courses ou effectuer un voyage. Il est adapté à tout type de personnes Pour les femmes, vous pouvez compléter dessus des ballerines, des baskets ou même des talons pour un style plus féminin. Pour les hommes, ce style est également compatible avec un bon nombre de paires de chaussures comme les bottes, les sandales et les mocassins.

View this post on Instagram A post shared by solution to look better (@selfimage_guide)

La jupe plissée et le pull oversize pour avoir un style féminin tendance et confortable

Longtemps associée à une chemise ou une blouse chez les femmes, la jupe plissée est également compatible avec une veste oversize. Pour tenter un style féminin tendance, vous pouvez agencer votre jupe plissée de la couleur de votre choix avec un bustier ou un haut convenable.

Ajoutez ensuite votre pull oversize et une chaussure basket pour un style simple, beau et très à la mode. Ce style convient également à plusieurs types de sorties, qu’il s’agisse d’aller au cinéma, au super marché ou pour un rencard.