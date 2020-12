Attention, il ne faut absolument pas congeler ces aliments : ne prenez pas de risques car les conséquences pourraient être dangereuses !

Vous pouvez continuer à congeler des aliments, mais pas n’importe lesquels !

Qu’il s’agisse d’œufs, de fromage, de légumes ou encore de fruits, vous vous êtes très probablement demandé un jour s’il était possible de congeler un aliment en particulier sans prendre le moindre risque. Et bien certains aliments peuvent être congelés sans aucun problème, mais d’autres ne doivent pas être congelés. Il est vrai que quand cela est possible, le congélateur est vraiment l’appareil électroménager d’excellence à favoriser à la maison grâce à sa température très froide. Mais certains aliments peuvent devenir complètement immangeables et même toxiques si vous les congelez pour les consommer ensuite. Ne congelez donc jamais les aliments suivants, sans quoi les conséquences pourraient être terribles !

Quels sont les aliments à ne pas congeler ?

Voici quelques aliments que nous consommons très régulièrement et qu’il ne faut congeler sous aucun prétexte. Certains d’entre eux sont plutôt surprenants et on peut très facilement se tromper pour les congeler sans y faire même attention !

Le lait

Le liquide du lait devient très granuleux dès lors qu’il est congelé. Toutefois, il n’est pas non plus dangereux de le consommer par la suite.

Les oeufs

Que les oeufs soient crus ou bien cuits, vous ne devez pas les congeler sous aucun prétexte ! En effet, dans le cas d’un oeuf cru avec sa coquille, cette dernière peut se casser sous pression du froid. Dans le cas où vous avez cuit un œuf, sa texture deviendra complètement caoutchouteuse et vous aurez l’impression de manger une éponge après l’avoir décongelé !

Toutefois, vous pouvez bien congeler des blancs d’oeufs crus : placez-les dans un récipient qui est hermétique et cuisinez-les jusqu’à 4 mois, alors pensez bien à noter la date sur un sachet !

Les fruits et les légumes gorgés d’eau

Qu’il s’agisse du melon, de la fraise, de la pêche, ou encore de la pastèque : vous ne pouvez tout simplement pas les congeler. En effet, toute l’eau qui est contenue dans ces fruits va commencer à se congeler sous une température de 0 degré. Dès la décongélation, votre eau va également se décongeler et se déverser sur le fruit. Cela provoque une texture spongieuse et peu agréable en bouche pour les fruits, qui auront également perdu de leur goût.

Du côté des légumes, c’est exactement la même chose. Évitez donc de congeler du concombre, des poivrons, des courgettes, ou encore de la salade.

Les crèmes desserts

Exactement pour les mêmes raisons que le lait, les crèmes desserts ne peuvent pas se congeler ! Toutefois, si vous décidez d’outrepasser cette règle, sachez que le goût ne sera pas au rendez-vous et vous risquez de le regretter pendant un moment !

Les sauces

Même si votre sauce est succulente, que vos invités en raffolent et que la recette vous vient de Philippe Etchebest , n’essayez surtout pas de la congeler car elle n’aura plus de goût après décongélation ! Profitez-en plutôt pour l’utiliser dans d’autres plats ou même dans des salades par exemple.

Les fromages frais et à pâte molle

Du côté des fromages, certains ne pourront pas être congelés comme les fromages frais. Cela concerne plus précisément le fromage de chèvre, la ricotta, le mascarpone, ou encore la faisselle.

Mais ne congelez pas non plus les fromages à pâte molle comme par exemple le roquefort, le camembert, le brie, mais également le reblochon. Toutefois, les fromages à pâte dure ou pressée peuvent bien se congeler sans aucun problème.