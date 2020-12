Attention urgence : ces légumes sont capables de se transformer en poison dans l’organisme ! A découvrir absolument !

Le fait de consommer des légumes contribue efficacement à l’élimination des aliments qui se transforment en glucides ou en sucres qui entrainent la résistance à la leptine et à l’insuline. Les légumes représentent l’un des aliments que l’homme doit le plus manger d’autant plus qu’ils sont riches en minéraux, vitamines et fibres qui sont des nutriments essentiels pour le corps. Toutefois, certains légumes sont susceptibles de se transformer en poisson une fois dans l’organisme.

Certains légumes peuvent être un poison pour l’organisme

Selon Elena Solomatina, une nutritionniste qui s’est confiée à Sputnik, la consommation de certains légumes pas bien cuits ou trop mûrs pourrait empoisonner l’organisme. Celle-ci pense que les légumes contenant du nitrate pourraient saturer le corps et la consommation des herbes peut entraîner certaines pathologies. Même si les légumes ont à priori une grande teneur en vitamine, macro et micro éléments, il n’en demeure pas moins que certains peuvent devenir un danger pour le bien-être du consommateur. Cette médecin-nutritionniste estime qu’il s’agit beaucoup plus des légumes dont les conditions de conservation ne sont pas très appropriées.

D’après Solomatina, la consommation des aliments comme des aubergines trop mûres, pommes de terre conservées jusqu’au printemps ou des tomates vertes pourraient devenir toxiques pour l’organisme. Ce type de légumes fait partie de la famille des solanacées renfermant de la solanine. Cette substance est une neurotoxine responsable des troubles au niveau de l’appareil urinaire et du système nerveux. Cette spécialiste a poursuivi en ajoutant que les haricots pas suffisamment cuits ou crus sont également déconseillés car ils possèdent de la phytohémagglutinine, une sorte de protéine pouvant provoquer une intoxication dans l’organisme. Elle estime que les légumineuses peuvent emmagasiner un nombre important de mycotoxines.

Leur rapport avec les pathologies

Plusieurs légumes sont déconseillés pour des personnes victimes de certaines maladies chroniques selon la médecin-nutritionniste. Cela est d’autant plus important pour ceux qui présentent une insuffisance d’hormones thyroïdiennes ou une hypothyroïde subcinique. Toutefois, certains aliments comme le radis qui est un légume piquant, peuvent aggraver les maladies du pancréas ou du système digestif. L’experte en alimentation affirme également que « La betterave, l’épinard, le persil, le chou et surtout son trognon, la carotte et le concombre accumulent beaucoup de nitrates. Comme on en reçoit par la consommation d’autres aliments, une forte concentration en nitrates peut en saturer l’organisme ».

Manger des légumes est bénéfique pour l’organisme. Ceci étant, la nutritionniste a donné des détails sur la façon dont certains légumes doivent être consommés afin d’éviter une intoxication dans l’organisme. Le fait de consommer certains légumes crus ou pas assez cuits, pourrait les transformer en poison. Il faut dire que les personnes qui ne consomment pas ou consomment moins de légumes auront des carences en fer, vitamines etc. pouvant provoquer certaines anomalies comme la peau sèche, perte de cheveux. De plus, ce manque peut augmenter le risque de certaines maladies cardiaques et certains cancers.

Les légumes bénéficient d’un avis favorable auprès des consommateurs grâce à leur apport en sodium et potassium. Il faut préciser que le potassium aide le corps à améliorer la régulation de la pression artérielle, maintenir un degré adéquat de PH sans oublier son importance pour le bon fonctionnement des reins. Au regard de la fonction de cette substance dans l’organisme, il devient judicieux de consommer des légumes adaptés aux conditions de conservation appropriées afin d’éviter qu’ils deviennent un poison. Les éléments que les légumes apportent à votre corps jouent un rôle indispensable dans l’équilibre alimentaire faute de quoi leur absence pourrait causer les infections, inflammations et bien d’autres maladies graves.