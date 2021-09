Auchan et Leclerc au plus mal, ces steaks hachés doivent absolument être rapportés dès aujourd’hui

C’est encore une fois un très gros scandale pour les grandes enseignes que sont Auchan et Leclerc. Personne n’aurait pu penser qu’un nouveau rappel de produits allait survenir de cette façon, et de nombreux français ont pu malheureusement avoir de très grosses difficultés pour pouvoir se faire plaisir. Il faut bien avouer qu’avec des prix parfois assez onéreux dans le monde de la grande distribution, certaines familles n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts et cela peut parfois provoquer des situations assez difficiles.

Depuis que la crise économique a fait beaucoup de mal à des millions de français, certains foyers n’hésitent clairement pas à prendre haut et fort des décisions plutôt radicales, en décidant d’acheter de la viande ou du poisson seulement quand il est en promotion ou qu’il est vendu à bas prix. Mais dernièrement, avec les tous derniers rappels de produits que l’on a pu découvrir dans la presse et sur le web, il se trouve que la méfiance est encore là et que cela pourrait faire beaucoup de mal à toutes celles et ceux qui se doivent de redonner de la viande qui a malheureusement été contaminée. On a pu le constater à plusieurs reprises dans de nombreux magasins de la grande distribution.

Si personne n’est clairement épargné, il se trouve qu’à chaque fois, les grandes enseignes du monde de l’alimentaire se trouvent avec une réputation assez difficile à maintenir à un haut niveau. Malheureusement, quelle que soit l’enseigne de grande distribution, tout le monde est concerné par ce problème et on peut dire que ces dernières doivent alors tout faire pour pouvoir prendre de bonnes décisions…

Un problème d’étiquetage sur de la viande : les conséquences sont catastrophiques

Comme on peut être en mesure de le savoir, il se trouve que la France doit bénéficier de certaines étiquettes assez précises pour pouvoir être mises en rayon. Mais en revanche, personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’une nouvelle aussi frappante allait pouvoir concerner autant de personnes. Comme vous l’imaginez, c’est une nouvelle fois un rappel de produit dont il est question comme on peut le voir assez régulièrement.

On ne compte plus le nombre de fois où on peut entendre parler de listeria ou encore de salmonellose : dans ces cas de figures, la décision des magasins est assez ferme et ils n’y vont pas à moitié. Ils demandent purement et simplement aux différents clients concernés de rapporter ce qu’ils ont acheté pour pouvoir éviter le pire. Pour pouvoir savoir si vous êtes concernés, nous allons pouvoir vous donner toutes les informations à ce sujet…

#RappelProduit

#RappelProduit

STEAK HACHE 5% 3X125G PLEIN AIR – BIGARD Risques : Anomalie d'étiquetage Motif : Erreur d'étiquetage : DLC étiquetée au 18/01/32 au lieu du 07/09/2021

Êtes-vous concerné par ce rappel de produit ?

Voici toutes les informations qui concernent ce rappel de produit qui a été vendu dans les magasins Leclerc et d’Auchan. Avec certains consommateurs qui ont pu toutefois consommer cette viande, on ne peut qu’espérer que cela ne va pas poser de problème !

En effet, il s’agit de steaks hachés 5 % 3×125 g de la marque Bigard. Le numéro du lot est le 01327774, et le GTIN a la marque 3273230067526. Enfin, vous pouvez noter si vous le souhaitez la marque de salubrité : FR 29.233.001. Pour terminer, il se trouve qu’un autre détail amusant se trouve sur ces étiquettes, car on a pu voir que la date limite de consommation de ces steaks était fixée au 18 janvier 2032, soit dans une petite dizaine d’années. Si vous êtes concerné, il ne vous reste plus qu’à vous rendre en magasin pour redonner le lot qui est concerné par le rappel de produit.