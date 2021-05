Auchan se démarque avec ce nouveau fonctionnement pour vos courses, le drive piéton

Depuis mars 2020, des solutions ont donc été mises en place pour que les consommateurs puissent réaliser leurs courses dans les meilleures conditions. Ils sont devenus des adeptes du drive voiture, vous commandez en ligne et vous réceptionnez vos colis dans une zone spécifique sans pénétrer dans le commerce comme Auchan. D’autres proposent la livraison avec des services adaptés et indépendants qui fonctionnent parfaitement. Vous disposez également du drive piéton.

Auchan ouvre 34 drive piétons en France

La crise du coronavirus a clairement poussé les enseignes de la grande distribution à réagir pour que les consommateurs puissent être comblés. Ils doivent réaliser leurs courses dans des conditions optimisées. C’est pour cette raison que 34 drive piétons vont voir le jour selon le site de LSA et Auchan a bien l’intention d’étendre son réseau. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, sachez qu’il est identique au drive voiture.

J’ai un Auchan drive piéton à 2 minutes de chez moi et j’étais pas au courant???? — dame luana (@lnfl2ts) January 27, 2021

Vous vous rendez sur le site de l’enseigne Auchan pour réaliser quelques courses, vous remplissez votre panier, vous choisissez la date de retrait et vous payez .

. Au lieu de vous rendre dans ce commerce avec votre voiture, vous pouvez vous déplacer à pied pour récupérer les courses.

Le drive piéton est donc particulièrement intéressant si vous faites des courses dans un centre-ville par exemple.

En 2020, vous avez sans doute croisé ces encarts publicitaires qui incitaient les consommateurs à opter pour le drive afin de récupérer les courses dans des conditions optimisées. Il n’est donc pas surprenant que le drive piéton et le drive voiture prennent de l’ampleur que ce soit dans les villes ou les zones commerciales. Plusieurs enseignes comme Auchan proposent un tel retrait, notamment Cora et Leclerc. Le click and collect a donc le vent en poupe et vous pouvez aussi réceptionner des produits à l’accueil des magasins.

Les ventes réalisées en ligne ne connaissent pas la crise

Pendant le confinement, les seuls magasins qui sont en mesure d’ouvrir leurs portes concernent l’alimentation. De ce fait, Auchan, même si des rayons sont fermés pour ne pas envisager une concurrence déloyale, sachez que les courses sont toujours possibles, mais le drive est très efficace. Une étude réalisée par le cabinet IRI dont les résultats sont partagés par le site Actu Toulouse nous apprend que la progression pour la vente en ligne a été de plus de 46 % pour les grandes surfaces.

De ce fait, si le drive était autrefois connu, mais moins récurrent, il s’impose aujourd’hui comme une solution indispensable pour les consommateurs. Ces derniers gagnent du temps et ils évitent le virus puisque le retrait est simple, rapide et très efficace.