Auchan : un rappel de jus de fruits, ne les consommez pas à cause des sulfites !

Ce n’est pas la première enseigne qui effectue un tel rappel de produits. Il ne faut donc pas négliger ces appels puisque votre santé peut être entachée si vous consommez ces références. En ce qui concerne Auchan, sachez que ce sont des jus de fruits, et plus précisément ceux avec des raisins. Vous pouvez les trouver sous la forme de plusieurs petites briques et c’est la marque Frusta Partner qui est à l’origine de la commercialisation comme le mentionne Capital.

Des jus de fruits potentiellement dangereux pour la santé

La vigilance est clairement de mise si vous êtes concerné par ce rappel de produits et il est largement conseillé de ne pas les consommer. En effet, des sulfites seraient présents dans les petites briques dont la contenance est de 20 cl. Auchan a donc supprimé toutes les références concernées des rayons, mais certains consommateurs ont pu en acheter ces dernières semaines.

La date de limite pour la consommation est le 28 août 2021, mais regardez avec précision le code-barres à savoir 3596710469659 .

. Pour les petites briques, vous avez aussi un code pour chacune des références à savoir 3596710469666.

Si vous possédez ces jus de fruits pointés du doigt, sachez qu’il ne faut absolument pas les consommer et vous devez les confier à l’enseigne Auchan.

Le commerce procédera alors au remboursement de ces références et vous pouvez par exemple dévoiler le ticket de caisse pour montrer que vous avez bien acheté ces jus de fruits dans cette enseigne Auchan. Si vous avez déjà consommé ces jus de fruits avec du raisin, la vigilance est aussi de mise et n’hésitez pas à demander l’avis d’un médecin. Inutile de se rendre dans un cabinet, vous pouvez opter pour la téléconsultation qui est nettement plus efficace.

Quelles sont les conséquences des sulfites pour votre santé ?

Lorsque les sulfites sont nombreux et si le seuil dépasse celui préconisé par les autorités sanitaires, sachez que des conséquences sont à envisager. Comme le site peut le préciser, vous pourriez avoir des réactions allergiques assez graves. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas consommer les jus de fruits incriminés et vous devez les confier à l’enseigne qui a déjà procédé au retrait de ces produits. Si vous avez eu des symptômes, partagez-les avec votre médecin traitant pour en savoir un peu plus.

Auchan a également mis en place un numéro spécial à savoir le 0673731037 si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires concernant ce rappel de produit qui ne doit pas être négligé. Nous rappelons que la présence de sulfites dans de tels produits dédiés aux consommateurs peut être très grave pour la santé.