Aude (L’amour est dans le pré) au plus mal, elle pousse un gros coup de gueule contre le gouvernement

Alors que la nouvelle saison de L’amour est dans le pré est au coeur d’une toute nouvelle polémique, il se trouve que l’ancienne candidate, Aude, l’est tout autant. Personne ne pensait que l’ancienne candidate que connaissait bien Karine Le Marchand allait pouvoir se trouver dans une situation aussi dingue, et on peut même dire que depuis plusieurs mois, elle n’a vraiment pas beaucoup de chances, c’est le moins que l’on puisse dire.

Tout le monde se souvient encore à ce jour des images complètement terribles que l’on avait pu voir il y a de cela quelques mois concernant Aude de L’amour est dans le pré. A l’époque, la France entière se préparait à fêter l’année 2021, mais Aude a vécu alors une journée terrible pour elle où rien ne s’est passé comme prévu…

Aude (L’amour est dans le pré) : un quotidien assez douloureux, elle partage sa vie…

Si ces derniers mois ont été assez éprouvants pour Aude, la candidate de L’amour est dans le pré, on ne s’attendait pas à ce que cela continue de la sorte. En effet, il se trouve qu’elle peut parfois avoir beaucoup de mal à poster de ses nouvelles sur Instagram notamment, là où elle est plus habituellement présente. Avec une vie bien remplie, il faut dire que l’ancienne candidate n’a pas toujours le temps de donner de ses nouvelles.

Elle a pourtant souhaité donner quelques nouvelles informations sur son quotidien sur les réseaux sociaux : elle a affirmé qu’elle se levait tous les jours à 5h20 du matin, pour pouvoir se coucher par la suite à 23h. La candidate de la saison 13 affirme que « la fatigue s’accumule » et devient alors de plus en plus difficile.

Profitant de chaque moment quand elle peut alors se reposer, il se trouve qu’Aude a quand même envie de changer de vie, comme elle a pu le mentionner dans son message. Il semblerait en effet qu’elle ait décidé de revoir complètement son quotidien à long terme.

En revanche, si Aude a pris la parole, c’est aussi pour pouvoir prendre la parole sur un tout autre sujet, et celui-ci risque de faire beaucoup de bruit. Elle en a profité en effet pour pousser un très gros coup de gueule contre le gouvernement d’Emmanuel Macron…

Un énorme coup de gueule de la candidate contre Emmanuel Macron

C’est une histoire complètement dingue que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux avec Aude de L’amour est dans le pré. Elle a en effet protesté contre la réforme agricole, peu relayée dans les médias français. Il se trouve que la candidate ne comprend pas cette décision du gouvernement : elle voit cette réforme comme le fait de rendre les repas non prioritaires.

Des mots assez durs de la part de la candidate, qui estime qu’elle n’aura peut être plus besoin d’électricité ou d’eau pour laver les couverts de sa vaisselle, puisqu’elle pourrait bientôt ne plus pouvoir manger. Un coup de gueule qui fait froid dans le dos et qui pourrait faire bouger les lignes !