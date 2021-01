Aude (L’amour est dans le pré) : c’est une catastrophe, elle commence l’année aux urgences complètement défigurée !

Bien que l’on ait entendu de très bonnes nouvelles d’anciens candidats de L’amour est dans le pré, l’émission présentée par Karine Le Marchand sur M6, le passage à l’année 2021 ne semble pas avoir réussi à tout le monde !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si l’émission de la dernière saison s’est terminé de la meilleure des façons avec une demande en mariage dont tout le monde se souviendra pendant encore très longtemps, on a d’ores et déjà pu lire des annonces qui n’annoncent rien de bon pour 2021. En effet, Karine Le Marchand a d’abord publié un message déchirant sur les réseaux sociaux : la présentatrice de l’émission semble complètement dévastée !

Alors qu’il y a tout juste quelques mois, elle se faisait une joie immense de partager son bonheur au quotidien avec une petite chaîne nommée Rose, c’est un véritable drame qu’elle a vécu en ce début d’année ! En effet, sa petite chienne qui n’avait même pas un an, s’est purement et simplement faite renversée sur la route. Un drame qui survient au pire moment pour Karine Le Marchand, car le sort semble s’abattre sur les candidats de l’émission également. Il y a tout juste quelques mois, tout le monde se souvient déjà du malheur horrible de Claire, ancienne candidate de L’amour est dans le pré également.

A l’époque, la jeune femme prenait la parole pour donner une bien triste nouvelle : le décès bien trop prématuré de son bébé ! On ne peut qu’imaginer la détresse de la jeune femme qui se faisait une joie d’être maman à nouveau avec son compagnon.

Pour ne rien arranger à cette triste nouvelle, nous avons également appris que Aude, une autre candidate de l’émission de télé-réalité de M6, a également vécu un début d’année horrible !

Pour le premier janvier, l’agricultrice se serait certainement bien passée des péripéties qu’elle a vécu, et pour cause : elle est depuis complètement défigurée ! Pendant que certains continuaient de faire la fête sans jamais penser au lendemain, c’est la veille qu’Aude de L’amour est dans le pré s’est quant à elle occupée comme chaque jour de ses vaches dans le cadre de son métier, mais tout ne s’est pas passé comme prévu ce jour-là.

Sur l’image que l’on a pu découvrir sur Instagram, on peut voir que le front de la candidate est complètement gonflé, et comme elle s’amuse à le dire en comparant son visage au jeu des 7 différences, on ne compte plus les plaies nombreuses sur son visage. Voyant toujours le bon côté des choses même si elle est obligée de prendre des comprimés de Doliprane pour calmer la douleur insoutenable, Aude de L’amour est dans le pré affirme que depuis on ne peut heureusement plus voir les rides sur son beau visage ! Poussée par une vache qui l’a alors envoyée contre le mur, la candidate a depuis mal de partout : mâchoires, cervicales, crâne… Espérons que la candidate s’en sorte bien et que les séquelles seront absentes !

Chaque année, des milliers d’agriculteurs sont en effet blessés par leurs animaux à cause de gestes trop brusques qui ne sont pas bien calculés par les animaux. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on entend une histoire de la sorte avec un agriculteur blessé par ses bêtes !