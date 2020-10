Aude (L’amour est dans le pré) : elle perd plus de 30 kg pour une raison poignante !

Nombreux sont les téléspectateurs qui ont apprécié Aude, dans la 13e saison de l’émission de téléréalité L’amour est dans le pré. Cette jeune femme est l’incarnation de la bonne humeur et de la sympathie. Elle s’est toujours montrée affable et c’est son caractère avenant qui a séduit les fans de l’émission. Pourtant, sur son compte Instagram on l’a revu complètement amincie. Si cette transformation physique a étonné ses abonnés, ils ont été nombreux à la féliciter. Cependant, la raison même de cette métamorphose est incroyable. Elle a décidé de partager l’histoire avec ses fans par le biais d’une publication qu’elle a faite récemment sur Instagram.

Une séparation difficile avec le père de son enfant

L’agricultrice et éleveuse de vaches avait fait une sacrée bonne impression aux téléspectateurs. Durant la 13e saison, elle avait choisi Christopher et Teddy pour passer un séjour sur son exploitation. Son choix définitif fut porté sur Christopher et on avait bien l’impression que la jeune femme était au comble du bonheur.

Aude et Christopher n’avaient pas perdu du temps. Le jeune homme se montrait d’ailleurs très amoureux et avait annoncé très peu de temps après l’arrivée prochaine de son premier enfant avec l’agricultrice. Si les téléspectateurs étaient très contents pour eux, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Aude et Christopher.

En effet, quelques mois après la naissance de leur petit garçon qu’ils ont nommé Raphaël, l’agricultrice avait annoncé leur séparation sur son compte Instagram à la grande déception de ses abonnés. Désormais, Aude devait gérer sa vie d’agricultrice et de mère célibataire. Elle s’est donc occupée toute seule de son bébé ainsi que de sa fille ainée issue d’une relation précédente. Ce fut justement cette lourde responsabilité qui a été la cause de son incroyable perte de poids.

Prête à tout pour ses enfants

C’est ce jeudi 22 octobre que la mère de deux enfants a pris son courage à deux mains et a révélé la vérité sur sa transformation physique. Même si ces derniers avaient remarqué sa métamorphose et l’avaient félicité, ils ignoraient que les choses étaient très compliquées pour elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aude ADP saison 13 (@aude_adp_saison13) le 28 Sept. 2020 à 2 :24 PDT

La jeune femme avait posté deux photos d’elle et les avait accompagné d’une légende dans laquelle elle racontait tout. La mère de deux enfants a traversé de dures épreuves avant d’être au point où elle en est aujourd’hui. « Beaucoup m’ont demandé, alors je vais vous répondre avec toute sincérité. Oui j’ai perdu du poids (environ 30 kg entre la naissance de Raphaël et aujourd’hui), mais mon objectif n’était pas celui-là » avait-elle commencé.

Ce fut la dernière partie de cette déclaration qui a sidéré ses abonnés. En effet, Aude n’avait pas pour projet de se redessiner la silhouette. Ce sont ses responsabilités de maman célibataire qui ne lui ont pas laissé le choix. Avec une bouche supplémentaire à nourrir et une source de revenus statique, il a fallu qu’elle réduise sa ration de nourriture afin d’économiser. La jeune maman ne voulait pas que son mode de vie impacte le bien-être de ses enfants. En diminuant la quantité de nourriture qu’elle consommait à chaque repas, elle s’est retrouvée avec 30 kg en moins. Les internautes n’ont pas hésité à lui témoigner leur admiration et son sacrifice en dit long sur l’amour qu’elle porte pour ses enfants.