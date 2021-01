Aude (L’amour est dans le pré) : grosse catastrophe, elle a perdu un proche et c’est une nouvelle horrible pour elle !

Alors qu’il y a tout juste quelques jours, on apprenait une nouvelle terrible de l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré, cette émission présentée par Karine le Marchand, c’est une vraie catastrophe qui continue pour elle et le sort semble s’acharner.

En effet, que ce soit pour Aude ou pour d’autres candidats, les malheurs semblent tomber et il est difficile de savoir quand cela va pouvoir s’arrêter. C’est sur les réseaux sociaux que l’agricultrice a donc tenu à rendre hommage à un proche avec un message très émouvant que l’on a pu lire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aude ADP saison 13 (@aude_adp_saison13)

Il n’est pas rare aujourd’hui de voir certains anciens candidats de L’amour est dans le pré donner de leurs nouvelles, qu’il s’agisse de sujets positifs ou non. Mais dans le cas de Aude, cette ancienne candidate qui avait fait beaucoup parler d’elle à l’époque, on peut dire que les choses ne font que s’empirer et c’est horrible de faire ce constat !

En effet, l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré à vécu une fin d’année très difficile : elle avait à l’époque était renversée par une de ses bêtes ! Complètement défigurée, elle avait été contrainte de se rendre dans un établissement de santé afin de vérifier les dégâts, et les photos que l’on avait pu voir à l’époque étaient d’ailleurs assez choquantes : certaines internautes ne s’en sont toujours pas remis…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aude ADP saison 13 (@aude_adp_saison13)

Mais il y a tout juste quelques heures, c’est encore une nouvelle tragédie dont l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré a relaté les faits sur Instagram. Elle a perdu encore une fois un proche, et le malheur est terrible pour elle. Déjà plus tôt dans l’année, les fans de L’amour est dans le pré avaient été complètement anéantis par Karine Le Marchand qui avait également perdu un proche : il s’agissait de sa petite Rose, une chienne qui n’avait même pas un an et qui a été victime d’un terrible accident de la route. Concernant Aude, voici ce qui s’est passé et que l’on a découvert…

Aude (L’amour est dans le pré) : elle est anéantie par le proche qu’elle a perdu, plus rien ne sera jamais comme avant…

C’est donc sur le réseau social Instagram que l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré a rendu hommage à Wilder, un ami qu’elle avait et qui l’a bouleversé. Il faut dire que pendant la crise sanitaire du coronavirus que nous vivons encore tous aujourd’hui, il est bien difficile de faire le deuil des proches que l’on perd, avec notamment des enterrements qui ne peuvent pas avoir lieu dans des conditions normales.

On ne sait pas exactement encore quelles étaient les relations entre l’ancienne candidate et le jeune homme, mais ce qui est sûr c’est que les mots d’Aude de L’amour est dans le pré ont complètement bouleversé les fans : ils se sont empressés de lui souhaiter bon courage et lui présenter ses condoléances.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aude ADP saison 13 (@aude_adp_saison13)

En revanche, on imagine que d’autres téléspectateurs vont faire tout leur possible pour trouver plus exactement les liens qui unissaient Aude, l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré, et le jeune homme qui est décédé tragiquement. Cela pourrait d’ailleurs donner lieu à de folles rumeurs car on ne sait que peu de choses sur Aude !