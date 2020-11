Audrey Bouetté : cette nouvelle chroniqueuse de TPMP est-elle la fille de Laurence Sailliet ?

Annoncé sur le compte Twitter de l’émission par Cyril Hanouna comme c’est d’ailleurs le cas à chaque fois qu’il invite une nouvelle personne sur son plateau. Les téléspectateurs qui étaient impatients de découvrir la nouvelle recrue de l’animateur, n’ont pas été déçus.

Audrey Bouetté fait son entrée dans l’équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna

La célèbre émission de C8 ne cesse de faire parler d’elle. TPMP est très regardé par les français malgré les critiques dont elle fait souvent l’objet sur la toile. Dans son édition du 13 novembre, Touche pas à mon poste a reçu une nouvelle chroniqueuse. Alors que le présentateur a déclaré ne pas connaître le nom de famille de cette nouvelle au moment où il l’a présentée, Audrey n’a laissé aucun internaute indifférent. Ces derniers sont néanmoins unanimes sur le fait qu’elle est canon et certains l’auraient soupçonné d’être la fille de Laurence Sailliet. Celui qu’on surnomme Baba n’a pas voulu donner son nom et s’est contenté de dire « C’est une nouvelle » avant de poursuivre « Elle s’appelle Audrey. Je ne connais pas son nom de famille parce qu’elle n’a pas voulu me le donner ». De son côté, la nouvelle chroniqueuse qui se montrait plutôt détendue et rassurée, a indiqué « C’est secret ».

La jeune femme se fait appeler Audrey Bouetté sur les réseaux sociaux et est suivie par plus de 345 000 personnes sur Instagram. Sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, la jolie blonde a été surnommée « Miss Audrey » par Valérie Bénaïm. Les téléspectateurs de C8 n’ont pas manqué d’indiquer que la nouvelle recrue regorgeait les qualités d’une reine de beauté d’autant plus que sa biographie sur Instagram fait savoir qu’elle est une actrice et mannequin. De son côté, le présentateur de Touche pas à mon poste a voulu faire une précision. Il a révélé qu’Audrey avait plutôt été sollicitée par la production de cette émission et non par lui. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé quelques clichés de la jeune femme sur Instagram et c’est une véritable bombe.

Audrey, une véritable bombe sur les réseaux sociaux

Impressionnés, certains chroniqueurs n’ont pas hésité à lui demander si elle est mannequin et Audrey a répondu par l’affirmative. Cyril Hanouna a également rappelé que sa nouvelle chroniqueuse n’était pas à sa première apparition sur C8. Elle avait pris part à l’émission La Grosse rigolade en début d’année. Sur la toile, Audrey Bouetté semble avoir convaincu les internautes qui l’ont couverte d’éloges. Tout commence donc bien pour la jolie blonde. Alors que la nouvelle chroniqueuse de TPMP n’a pas donné les détails sur son identité, certains internautes se sont empressés d’affirmer qu’elle aurait un lien de parenté avec Laurence Sailliet, la chroniqueuse de Balance ton poste. L’ancienne porte-parole du parti des Républicains est mère de deux filles, Victoire et Marie-Charlotte. Les téléspectateurs de C8 devront attendre l’édition de TPMP de lundi afin d’en savoir plus sur la mystérieuse chroniqueuse de Cyril Hanouna.

Il faut dire que TPMP fait régulièrement l’objet d’attaques sur la toile. Les internautes qui semblent apprécier Audrey Bouetté, savent également s’en prennent aux chroniqueurs de cette émission. On se souvient d’ailleurs du coup de gueule du présentateur en mai dernier après que certains de ses chroniqueurs aient été pris pour cible par les internautes. Cyril Hanouna et son équipe avaient réagi sur les propos de Camélia Jordana au sujet des violences policières. Toutefois, les points de vue de Kelly Vedovelli et de Raymond avaient été mal accueillis par les internautes qui n’avaient pas hésité à les insulter violemment sur la toile. Une situation qui avait suscité la colère de l’animateur de C8 qui avait poussé un coup de gueule pour défendre ses chroniqueurs.