Audrey Lamy est totalement métamorphosée sur Instagram et elle met les points sur les « i »

Vous savez sans doute que les haters sont nombreux sur les réseaux sociaux et ils n’hésitent pas à réagir sur tous les sujets avec plus ou moins de violence. Les propos peuvent parfois être très haineux et les célébrités ne sont pas épargnées au même titre que les personnes inconnues. Toutefois, Audrey Lamy a décidé de mettre les choses au clair lors de son coup de gueule dévoilé sur Instagram.

Audrey Lamy apparaît totalement métamorphosée sur les réseaux

Vous pouvez la découvrir avec une bouche botoxée, mais également une apparence très différente de celle que vous avez l’habitude de découvrir. Audrey Lamy souhaite passer un message à tous les haters qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter.

Elle précise qu’elle peut faire ce qu’elle souhaite puisqu’il s’agit de son corps, son visage, mais également de sa bouche .

. Les messages haineux n’ont clairement pas d’importance pour Audrey Lamy alors qu’elle semble en recevoir plusieurs sur son compte Instagram.

Elle dit clairement qu’elle s’en « carre », la mise au point est alors très claire.

Audrey Lamy est une passionnée d’humour et elle n’hésite pas à partager ses coups de gueule avec une pointe d’ironie. Vous pourrez d’ailleurs la découvrir à plusieurs reprises métamorphosées puisqu’elle semble avoir adopté un nouveau look pour les passages sur Instagram.

Vous pouvez également vous métamorphoser sur les réseaux sociaux grâce à différents filtres qui connaissent un succès sans précédent notamment sur Instagram et SnapChat. La vidéo d’Audrey Lamy a donc eu le mérite de connaître un véritable buzz.

Audrey Lamy se grime pour faire rire la toile

Vous l’aurez compris, la soeur d’Alexandra Lamy n’a pas adopté ce look puisqu’elle a décidé de parodier certains candidats de la téléréalité, la vidéo mérite alors votre attention surtout si vous êtes en manque de joie et de bonne humeur. L’actrice se demande aussi si les personnes ont vraiment que cela à faire, à savoir poster des choses que tout le monde se moque. Bien sûr, la parodie a fait son petit effet et vous ne pourrez pas la manquer puisque l’actrice Audrey Lamy fait la Une de plusieurs médias people.

N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, vous ne serez sans doute pas déçu par le contenu très vitaminé, coloré et festif.