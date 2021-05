Audrey Lamy : la comédienne se montre aux cotés d’Alex Lutz dans une tenue plutôt surprenante !

Si certains pensent que la soeur d’Alexandra Lamy a encore beaucoup de progrès à faire pour s’affirmer, il semblerait que la comédienne ait décidé de faire tout ce qui était en son possible pour montrer sa détermination. On a pu le constater en effet sur les réseaux sociaux avec sa dernière vidéo.

A l’heure où le programme de M6 Scènes de ménages est complètement chamboulé, on imagine que les téléspectateurs de l’émission ont été sous le choc en voyant la vidéo d’Audrey Lamy qui n’hésite plus à s’affirmer, même si cela peut déplaire à une partie de son audience.

Scènes de ménages : un gros changement pourrait arriver dans la série…

Alors qu’Audrey Lamy semble être en pleine transformation physique, c’est un autre chamboulement que l’on a pu apprendre en ce qui concerne la série mythique de M6. En effet, on sait que certains personnages sont très appréciés dans la série, et notamment le dernier couple arrivé dans la série avec Leslie et Léo qui a déjà fait couler beaucoup d’encre ! On peut régulièrement voir la mère de Leslie dans la série, en la personne d’Anne Bouvier qui ne manque pas de faire rire les téléspectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Audrey Lamy (@audreylamy)

On a malheureusement pu apprendre que l’actrice qui incarne la mère de Leslie allait pouvoir intervenir dans un programme concurrent à Scènes de ménages, Demain nous appartient, sur TF1. S’agit-il de la fin officielle de son personnage aux côtés de Leslie et Leo sur M6 ? Pour le savoir, il va falloir être très vigilant, bien qu’elle pourrait très bien être présente sur les deux chaînes en fonction des différents contrats négociés avec les chaînes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Audrey Lamy (@audreylamy)

En revanche, en ce qui concerne Audrey Lamy, que l’on peut voir déjà depuis des années dans Scènes de ménages, personne n’aurait pu imaginer qu’elle allait pouvoir être aussi bouleversante. On a pu le constater sur sa dernière vidéo sur Instagram, où elle pousse un très gros coup de gueule ! Et on peut dire que celui-ci devrait faire parler de lui pendant très longtemps…

Audrey Lamy dans une tenue assez particulière sur les réseaux sociaux

C’est contre toute attente que l’on a pu voir Audrey Lamy complètement méconnaissable récemment sur les réseaux sociaux. En effet, l’actrice de Scènes de ménages a décidé de publier une vidéo qui est très étonnante et qui a bouleversé son audience. On sait que la chirurgie esthétique et le relooking est parfois un sujet tabou dans le monde des acteurs et des actrices. Mais on ne s’attendait pas à ce qu’Audrey Lamy prenne la parole à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Audrey Lamy (@audreylamy)

Dans une vidéo très amusante, la comédienne s’amuse de son déguisement et joue un personnage qui aurait décidé de réaliser une transformation physique complète. Les fans de Scènes de ménages qui ont pu voir la séquence n’en reviennent pas encore : certains ne l’ont pas reconnu ! Heureusement, Audrey Lamy reste toujours naturelle et à travers cette courte vidéo, on imagine qu’elle a souhaité dénoncer toute l’hypocrisie qui peut tourner autour de son métier, et notamment dans le monde de la téléréalité. Et cela était sans compter sur un cliché qui est apparu plus récemment, partagé par Alex Lutz !