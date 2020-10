Audrey Lamy : “tellement heureuse”, elle annonce une grande nouvelle sur Instagram !

C’est une grande et heureuse nouvelle pour tous les fans de l’actrice car cette dernière va enfin pouvoir retourner sur les plateaux, à l’occasion du tournage d’un film extrêmement attendu : le petit Nicolas.

Le monde du cinéma stoppé net par le coronavirus

Comme beaucoup d’autres activités de grande ampleur, les plateaux de tournage et le monde du cinéma dans son ensemble a été stoppé brutalement par la crise sanitaire que nous connaissons tous.

Et pour Audrey Lamy, comme pour tous les autres d’ailleurs, le confinement a été un moment tout particulier.

Pour cette dernière, cela a été l’occasion de replonger en enfance, puisqu’elle a décidé de passer ces 2 mois enfermée avec sa sœur dans les Cévennes, dans leur maison de famille.

Les deux actrices n’étaient évidemment pas seules, puisque Audrey Lamy était bien évidemment accompagnée de sa petite famille, son compagnon Thomas Sabatier et son jeune fils de 3 ans, Léo.

Pour sa sœur aînée, Alexandra, cela a d’ailleurs été plus difficile, car celle-ci s’est retrouvée loin de sa fille de 22 ans, Chloé, qu’elle a eu avec son ex-compagnon Thomas Jouannet.

Et même si les deux actrices se sont confiées sur la frustration et l’angoisse qu’avait représenté l’arrêt temporaire de leur travail, elles ont quand même pu profiter de cette petite pause pour mettre à plat de nouvelles idées et de nouveaux projets.

« Tellement heureuse de retrouver les plateaux de cinéma! »

Après ces longs mois d’incertitude, Audrey Lamy a enfin annoncé son grand retour dans le monde du cinéma au moyen d’un cliché publié sur son compte Instagram.

Sur cette photo très sobre en noir et blanc, on devine un plateau de tournage. Toutes les personnes présentes sont évidemment masquées et les conditions de tournage sont dorénavant bien plus complexes qu’auparavant.

Pourtant l’actrice emblématique de “Scène de ménage” ne peut contenir sa joie et a d’ailleurs légendé son cliché d’un « Tellement heureuse de retrouver les plateaux de cinéma! « qui veut tout dire.

Et pour cause, l’attente a été longue. Les tournages de films et de fictions se sont stoppés net en mars dernier à cause de la crise sanitaire et sont restés au point mort durant tout le confinement.

Peu à peu à partir de mai 2020, certains tournages ont repris, mais l’industrie était encore au ralenti.

Aujourd’hui, tout semble être en train de rentrer dans l’ordre. Pour le plus grand bonheur des acteurs et surtout d’Audrey Lamy !

Son apparition dans Le trésor du Petit Nicolas

C’est donc dans la joie et la bonne humeur que l’actrice reprend du service. Cette dernière est notamment en ce moment en train de participer à un projet qui lui tient énormément à cœur, un film inspiré de l’histoire du célèbre écolier en culotte courte : le petit Nicolas.

Imaginée par Sempé et Goscinny à la fin des années 1950, l’histoire de ce personnage qui a marqué l’enfance de nombreuses personnes va être adaptée sur grand écran et sortira en salle le 6 octobre 2021.

Baptisé Le trésor du Petit Nicolas, le film sera réalisé par Julien Rappeneau (également réalisateur de Rosalie Blum ou de Fourmi) et mettra en scène un terrible drame familial.

Papa (interprété par Jean-Paul Rouve) a reçu une promotion et doit déménager dans le Sud de la France. Mais cette annonce est loin d’être du goût de tout le monde, car dans le monde enfantin du petit Nicolas, il y a Papa, Maman, mais il y a surtout les copains de toujours… La bande des Invincibles va alors tout mettre en œuvre pour éviter ce terrible déménagement en partant à la recherche d’un mystérieux trésor….

On en saura certainement plus dans les prochains mois, mais une chose est sûre, à en croire les commentaires sous la photo publiée sur Instagram, les fans d’Audrey Lamy avaient l’air encore plus heureux qu’elle !

Dans les commentaires, on pouvait notamment lire des « Tu nous manquais Audrey. Bon tournage » ou des « Impatient de revoir ton sourire ! Qui irradie le public et diminue nos peines ».

De quoi donner envie à l’actrice de mettre encore plus de cœur à l’ouvrage !