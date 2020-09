Aurélie Dotremont des Anges est méconnaissable : les fans taclent ses choix !

Ses followers choqués par son changement disent ne plus la reconnaître. La chirurgie esthétique est donc pointée du doigt.

Sa dernière opération tourne au vinaigre

Depuis la rediffusion de la saison 5 des Anges sur NRJ12, Aurélie Dotremont est toujours vivement critiquée par ses haters. Très complexée par son état physique, elle a effectué plusieurs opérations chirurgicales après le tournage. Cinq ans après, pour riposter à ces lynchages incessants, elle pousse son de gueule sur Snapchat.

Jouant avec son physique et sa célébrité, elle a été une vedette dans le showbizz. D’ailleurs, elle était bien rémunérée en publiant ses photos osées sur Instagram. Sauf que cette fois-ci, sa publication sur sa story la révèle autrement. Au pire, sa dernière opération a provoqué des bleus et a boursoufflé ses lèvres.

Ses fans n’ont pas manqué de le lui faire savoir. Apparemment, elle s’est injectée dans les lèvres de l’acide hyaluronique. Elle l’a effectué auprès du même spécialiste chirurgical que Jelena. Ses explications : « je suis venue refaire ma bouche parce que j’ai envie de repulper encore un petit peu. » Selon elle, ses imperfections s’envoleraient après deux ou trois jours, histoire d’apaiser un peu les réactions.

Convaincue par son aspect physique actuelle, Aurélie se trouve plus élégante et éloge ses courbes. Seulement, ses fans ne partagent pas le même avis. Certains rigolent et d’autres manifestent leurs déceptions. Alors, la critique d’un de ses followers a été la goutte d’eau faisant déborder le vase. Agacée par les clashs, elle répond fermement par : « il faut savoir que j’ai refait mon corps parce que j’étais complexée. » De même, elle tenait à balancer à ses fans qu’elle a décidé d’avoir recours aux opérations chirurgicales à ses 27 ans et non pas à son plus jeune âge. Donc, elle ne trouvait aucun mal à cela.

Vivement critiqué par les internautes : elle abuse de la chirurgie

À ses débuts dans le monde du télévisuel, Aurélie a su conquérir ses fans pour son côté vrai et naturel. Seulement des années après ses premières apparitions, elle a succombé à la tentation de se refaire les parties de son corps. Aujourd’hui, elle avoue à ses followers ses nombreuses opérations dans un souci de transparence. Si auparavant la star a été traitée de « crevette », sa pose sensuelle sur Instagram a bien prouvé le contraire. Des lèvres refaites, une poitrine rembourrée, elle n’est plus celle qu’elle était à ses débuts.

Des fans violents et critiqueurs à fond, c’est le quotidien des stars de la téléréalité. Aurélie n’ayant pas succombé à leurs provocations s’est expliquée sur les réseaux sociaux en dévoilant toutes les opérations qu’elle a effectuées auparavant.

Au mois de février, elle a partagé sans hésitation les détails de sa chirurgie. Critiquée par les internautes pour être trop maigre, elle s’est injectée de la graisse. Puis, elle s’est décidé à ajouter des prothèses mammaires. Suite à cela, ses followers lui ont lancé des commentaires ironiques : « On dirait Lolo Ferrari » ou encore « J’ai cru voir Khloé Kardashian ». Sans hésiter, elle a fait savoir à ses haters qu’elle voulait garder l’effet naturel.

Aussi, elle a dévoilé ses ennuis de santé lors d’un live posté quelque mois sur Instagram. À cause de son hématome, elle a été obligée de se raser la tête et l’a déclarée publiquement pour faire taire les mauvaises langues sur sa coupe de cheveux. Selon elle, sa maladie ne date pas d’hier, mais de quelques années déjà. Cette dernière lui a fait perdre une bonne partie de ses cheveux avant le tournage de Les Anges.