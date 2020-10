Aurélie Dotremont (Les Anges 11) : transformée par la chirurgie esthétique, elle fait parler les internautes !

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Aurélie Dotremont a bénéficié d’avis favorables de ses fans qui la trouvent beaucoup plus jolie. Elle apparaît métamorphosée avec un nouveau look qui a visiblement plu à ses followers.

Aurélie Dotremont, son nouveau look qui plaît à ses fans

Aurélie Dotremont est l’une des candidates emblématiques de la téléréalité française. Après avoir participé à la première saison de Carré Viiip en mars 2011 et à la saison 2 de l’île des Vérités l’année suivante, la jeune candidate de 29 ans avait rejoint le tournage des Anges 5 en janvier 2013 à Miami aux États-Unis. Toutefois, sa dernière participation à la téléréalité remonte à l’année 2019 dans la onzième saison des Anges et Aurélie aurait beaucoup changé depuis ce temps. Les abonnés de sa page ont été ravis de la revoir après qu’elle ait publié une vidéo d’elle sur les réseaux sociaux. Comme plusieurs autres candidates de la téléréalité, la compagne de Dylan Grenier aurait subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique.

Alors que les fans des Anges se demandaient si leur candidate préférée prendra part au prochain casting de l’émission, la jeune femme a fait réagir les internautes suite à la publication d’une vidéo d’elle sur son compte Instagram. En effet, les followers de la jeune femme sont plutôt satisfaits de la revoir avec un côté beaucoup plus naturel que ces dernières apparitions à la télévision. Ces derniers n’ont pas manqué de la féliciter pour sa nouvelle coupe de cheveux d’autant plus qu’ils estiment que celle-ci lui va parfaitement. Plusieurs pensent qu’elle serait beaucoup plus jolie avec des cheveux courts contrairement aux extensions. On espère que la compagne de Dylan conservera son nouveau look qui semble plaire à ses fans.

Sa nouvelle vidéo qui affole les réseaux sociaux

Aurélie Dotremont, généralement habituée aux critiques des internautes s’est plutôt vue être félicitée sur les réseaux sociaux après sa récente publication. La jeune candidate a certainement été heureuse de lire les magnifiques commentaires de ses fans au sujet de son nouveau look. Il faut dire que l’ex-compagne de Julien Bert aurait subi une liposuccion, augmentation mammaire, injection dans les lèvres, implants fessiers et bien d’autres interventions de la médecine esthétique. Contrairement à certaines candidates comme Kim Glow qui s’affiche de plus en plus méconnaissable, Aurélie Dotremont apparaît beaucoup plus naturelle dans sa récente vidéo.

Il y a environ deux mois, l’ancienne candidate de l’île des vérités avait fait savoir sur son compte Snapchat qu’elle avait subi une autre opération de la chirurgie esthétique. Les internautes se sont rendu compte qu’elle subissait un changement impressionnant au fil des années. Dès ses premières participations à la téléréalité, cette dernière était une adepte du naturel mais disait avoir opté pour la médecine esthétique après plusieurs critiques des internautes. À présent, plus rien ne semble plus arrêter Aurélie qui est désormais déterminée à se faire refaire les parties de son corps qu’elle estime ne pas être à son goût.

Après avoir rompu avec Julien Guirado, la jeune candidate a officialisé au début de cette année, sa relation avec Dylan Grenier. Elle vit une véritable histoire d’amour avec ce dernier d’autant plus qu’ils se sont connus alors qu’Aurélie traversait une période difficile de sa vie comme elle le relate dans son livre Tu finiras dans une vitrine. Sorti depuis le 26 novembre 2019, ce livre est une autobiographie de la candidate dans laquelle elle fait des révélations étonnantes. Toutefois, Aurélie Dotremont qui joue la carte de la discrétion depuis quelques mois, aurait trouvé l’homme de sa vie avec qui elle passe des moments inoubliables.