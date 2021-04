Aurélien de Koh Lanta : de nombreuses critiques à propos de sa pharmacie

Vous pouvez suivre la nouvelle saison de Koh Lanta puisque Denis Brogniart est de retour sur TF1 depuis quelques semaines. Par contre, une version avec d’anciens candidats qui ont pu marquer l’histoire de cette émission sera de retour prochainement. Le casting a d’ailleurs été dévoilé sur Internet et il fait débat. Il y a par contre un candidat qui se retrouve dans une situation difficile en ce moment à savoir Aurélien.

Que se passe-t-il pour Aurélien de Koh Lanta ?

Vous savez sans doute que les réseaux sociaux sont utilisés au cours des émissions notamment pour partager des critiques plus ou moins violentes. Certains ont pu faire les frais de commentaires peu élogieux, ce fut notamment le cas d’Alexandra de Koh Lanta qui sera d’ailleurs dans la prochaine émission de TF1. Toutefois, Aurélien est face à une situation difficile par rapport à sa pharmacie.

Selon une interview accordée notamment à Public, vous pouvez découvrir que le candidat est la cible de commentaires peu élogieux .

. Il a été éliminé il y a quelques jours et sa participation ne semble pas avoir comblé les internautes et les fans de Koh Lanta.

Une campagne de dénigrement a donc vu le jour sur Google puisque des internautes ont trouvé sa pharmacie.

Les messages blessants visent alors sa profession, ce qui peut être très dommageable et ce sont des dizaines d’avis qui ont pu être laissés via Google qui présente une fiche business pour de nombreuses entreprises, des établissements, des commerces… La notoriété d’Aurélien de Koh Lanta entraîne donc une certaine visibilité et, avec les critiques qui fusent sur Internet, elle pourrait être entachée.

Des commentaires peu élogieux pour Aurélien

Selon le site Actu, les avis sont problématiques puisque certains n’hésitent pas à lui accorder seulement une étoile, ce qui fait clairement descendre sa note sur Google. En effet, vous pourrez par exemple lire qu’un client a été déçu de voir que la pharmacie ne prenait pas la carte bancaire en dessous de 10 euros, mais Aurélien peut « gratter 100 000 euros à Koh Lanta ». Un autre a demandé des Doliprane, mais le candidat de l’émission lui aurait alors « proposé du lait de coco, il est bizarre ».

Des clients ont toutefois tenu à rectifier la vérité notamment pour mettre une bonne note à la pharmacie du candidat de Koh Lanta. Vous avez donc des avis très positifs, ce qui permet d’effacer quelque peu les messages désobligeants qui n’ont clairement pas sa place sur le Web. Certains internautes n’arrivent malheureusement pas à faire la différence entre une émission et la réalité. Viser le travail d’un candidat peut clairement avoir des répercussions, mais les haters sont nombreux sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez vite devenir une cible privilégiée sur Instagram ou encore Twitter, il suffit d’avoir un avis différent des autres pour être rapidement sous le feu des projecteurs avec des commentaires désobligeants, voire haineux.