Automne 2021 : voici les coiffures qui sont en vogue et qui vous donneront un style original !

Qui dit nouvelle saison, dit changement de style vestimentaire et surtout de style de cheveux. Pendant cette période estivale, de nombreuses coupes de cheveux sont en vogue. Frange rideau, coloration moka, elongated bob, look shaggy broussailleux, mermaid hair, etc. Voilà autant de choix qui s’offre à vous.

L’elongated bob

Dans cette nouvelle saison, il y a une attraction autour de la coupe carrée. Cependant, les modèles ne sont pas valorisés au même niveau. L’elongated bob ravit la vedette aux autres formes de coupe carrée. C’est la coiffure idéale pour celles qui n’affectionnent pas la coupe courte.

Elle s’adapte à tous les types de cheveux, de même que toutes les formes de visages. Elle se réalise sous plusieurs formes. Vous pouvez opter pour la forme ultra-lisse comme vous pouvez aussi choisir l’ondulé. Avec une raie droite ou sur le côté, cette coupe illumine votre visage. Mieux, elle nécessite peu d’entretien.

Le foulard dans les cheveux

Après avoir comblé toutes les attentes la saison dernière, cette coupe de cheveux répond une fois encore présent cet automne. L’élément principal qui fait chaque saison sa particularité est le traditionnel foulard.

De quelle manière voulez-vous que ce foulard soit posé dans vos cheveux ? En mode pirate, torsadé dans une natte, version tour de tête, noué autour d’une queue de cheval ou d’un chignon ? Vous avez ainsi la liberté de choisir le classique que vous estimez idéal pour vous rendre magnifique. Quelque soit la forme d’attachement choisie, elle produira son effet.

Les franges

La frange signe une nouvelle fois son retour en cet été 2021 avec ses différentes formes au grand complet. La frange sur le côté, la frange courte, la frange longue, la frange effilée, la frange épaisse, vous disposez d’une large variété de choix. Si vous n’avez jamais tenté cette coupe, c’est le moment idéal d’essayer. Vous devez choisir une frange qui épouse votre visage.

Si vous voulez réaliser les modèles les plus en vogue, nous vous conseillons de miser sur baby bang, encore appelé la micro-frange. Cette forme se remarque au milieu de votre front et attire pus les regards. Vous pouvez également opter la frange rideau. Elle se rabat parfaitement sur chaque côté de votre visage.

La coupe shag

C’est le retour d’une coupe de cheveux qui a fait parler d’elle dans les années 1970. La coupe shag est l’équilibre parfait pour les cheveux ni longs ni courts. C’est la combinaison entre la coupe rock et la frange rideau. Si vous voulez une coiffure qui vous permettra de désépaissir vos cheveux épais, la coupe shag est la meilleure pioche.

La queue de cheval xxl

Les cheveux longs font également échos pendant cette saison estivale. Cependant, le rayonnement de votre visage dépend de la couette adoptée. Pour cette saison, la queue de cheval xxl est celle qui a le vent en poupe. Dans sa réalisation, cette coupe de cheveux peut-être très haute et aussi basse. La forme choisie dépend de votre préférence.